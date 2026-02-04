Una nuova Nota dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa disciplinerà le condizioni di prescrivibilità degli inibitori di pompa protonica (Ipp), farmaci gastroprotettori, a carico del servizio sanitario nazionale. Il Consiglio di amministrazione dell'ente regolatorio, nella seduta del 28 gennaio 2026, ha infatti deliberato l'introduzione della nota 'N01' con abrogazione contestuale delle precedenti Note 1 e 48. L'efficacia della nuova disciplina decorrerà con le modalità indicate nella determina di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, informa l'Aifa.

A cosa si riferisce la Nota N01

La Nota N01 ha l'obiettivo di disciplinare le condizioni di prescrivibilità a carico del Ssn dei farmaci: omeprazolo, lansoprazolo, pantoprazolo, esomeprazolo e rabeprazolo, in varie formulazioni e dosaggi. Oltre ad aggiornare le condizioni di uso appropriato di questi medicinali, la Nota definisce alcuni elementi rilevanti, in relazione alle limitazioni della prescrizione cronica di inibitori di pompa protonica.

In pratica, la Nota stabilisce quando e come questi farmaci possono essere prescritti gratuitamente ai pazienti tramite il SSN, con l’obiettivo di garantire un uso clinico appropriato e basato sulle evidenze, limitando prescrizioni eccessive o non indicate.

Cosa cambia rispetto alle regole precedenti

- Abrogazione delle Note 1 e 48: La nuova Nota N01 sostituisce due norme precedenti (Note 1 e 48) che disciplinavano parzialmente o in modo non più aggiornato la prescrivibilità degli IPP.

- Criteri di prescrizione aggiornati: La Nota aggiorna le condizioni di uso appropriato dei farmaci gastroprotettori, con attenzione particolare alle limitazioni della prescrizione cronica (ossia terapie lunghe senza chiari benefici clinici).

- Focalizzazione sull’appropriatezza: Le regole sono state elaborate con un processo condiviso tra AIFA, medicina generale e società scientifiche per promuovere prescrizioni basate su evidenze mediche e ridurre potenziali usi non necessari o non indicati.

Il testo è stato sviluppato nell'ambito del 'Tavolo tecnico per la revisione delle Note e dei Piani terapeutici', in collaborazione con le realtà che rappresentano la categoria medica e i farmacologi ospedalieri - Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici), Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale), Simg (Società italiana di medicina generale), Fmt (Federazione medici territoriali), Snami (Sindacato nazionale autonomo medici italiani), Smi (Sindacato medici italiani) e Sifo (Società italiana di farmacia ospedaliera) - e con le società scientifiche di interesse gastroenterologico, cioè Sige (Società italiana di gastroenterologia ed endoscopia), Simi (medicina interna), Aigo (gastroenterologi ed endoscopisti digestivi ospedalieri), Sied (endoscopia digestiva) e Fadoi (dirigenti ospedalieri internisti).