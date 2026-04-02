Albanese (sindaco Maratea): "Con FiberCop territorio più competitivo"

"Rete capillare in tutte le frazioni e interventi realizzati nel pieno rispetto dei vincoli paesaggistici e storici"

“L’impatto è stato notevole perché proprio la capillarità dell’intervento ha permesso a tutte le attività, presenti anche nelle numerose frazioni, di essere finalmente connesse. Oggi si può lavorare in linea con le esigenze del mercato globale: dalle prenotazioni agli ordini, fino alla promozione attraverso contenuti multimediali sempre più indispensabili, soprattutto in un territorio a forte vocazione turistica come il nostro”. Così il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, commenta i lavori della rete ultraveloce realizzata da FiberCop, un’infrastruttura che segna un passaggio decisivo per lo sviluppo digitale del territorio

Un intervento che ha saputo coniugare innovazione e rispetto del contesto. “FiberCop – sottolinea il primo cittadino – è riuscita a realizzare questa infrastruttura nel pieno rispetto di tutti i vincoli presenti a Maratea, in particolare quelli paesaggistici e storico-archeologici, che qui sono particolarmente stringenti. Anche nel centro storico, dove ci troviamo, tutto è stato interrato con estrema attenzione, senza lasciare tracce visibili e senza alterare l’identità dei luoghi”.

Il risultato, evidenzia il sindaco, è un’infrastruttura moderna ma “invisibile”, perfettamente integrata nel tessuto urbano e paesaggistico. “Parliamo di un territorio unico, fatto di natura, vicoli e storia. L’intervento è stato realizzato attraversando il centro storico e le aree più delicate senza deturparle, eliminando anche la presenza di cavi aerei e contribuendo al decoro complessivo”.

Un passo avanti importante non solo sul piano tecnologico, ma anche su quello economico e sociale. “Questa rete – conclude – si inserisce nel modo più efficace nel nostro modello di sviluppo e di promozione turistica. Oggi Maratea è più connessa, più moderna e più competitiva, ma resta pienamente fedele alla propria identità”.