"L'intelligenza artificiale, come ogni altra tecnologia, sta imprimendo un'accelerazione vorticosa nelle nostre vite: dall'oggi al domani, grazie all'intelligenza artificiale, abbiamo abbattuto il tempo necessario a scrivere, a sviluppare un'idea e a realizzare un progetto. Quando la tecnologia aiuta a progettare altra tecnologia, il ciclo dell'innovazione accelera ancora". Così Alessio Butti, senatore e sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenendo a Palazzo dell'Informazione a Roma a 'Digitale, la trasformazione accelera', la quarta edizione dell'Adnkronos Q&A dedicata all'intelligenza artificiale.