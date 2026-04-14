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Ambasciatore Massari visita stabilimento gruppo italiano Prysmian a Delft

L'azienda rappresenta un’eccellenza industriale italiana con una forte proiezione internazionale

14 aprile 2026 | 18.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'ambasciatore italiano in Olanda, Augusto Massari, ha visitato lo stabilimento di Prysmian Cables & Systems B.V. a Delft, realtà di primo piano nel panorama industriale dei Paesi Bassi e parte del gruppo italiano Prysmian. Lo hanno accompagnato il primo segretario Gattanella e l’addetto commerciale Longobardi. La delegazione è stata accolta da Dennis Marks, ceo di Prysmian Netherlands, e da Ivan Rinaldi, Responsabile dello stabilimento Prysmian di Delft, che hanno illustrato le attività del gruppo italiano e il suo radicamento nel contesto olandese.

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Prysmian, leader mondiale nei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, fondata a Milano nel 1879, come parte del gruppo Pirelli, rappresenta un’eccellenza industriale italiana con una forte proiezione internazionale. Il Gruppo svolge un ruolo strategico nello sviluppo delle infrastrutture energetiche, contribuendo in modo significativo alla transizione energetica e alla realizzazione di reti sostenibili, anche nei Paesi Bassi.

L’ambasciatore Massari ha svolto una visita allo stabilimento, dove ha potuto osservare da vicino le principali fasi del processo industriale, dalla lavorazione dei materiali conduttori, tra cui rame e alluminio, fino alla produzione di cavi ad alta e altissima tensione. Particolare attenzione è stata dedicata alle fasi di assemblaggio finale e ai test di resistenza e qualità, elementi centrali per garantire l’affidabilità dei prodotti. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di una serie di visite programmate dall’ufficio economico dell’ambasciata italiana a L’Aja ad impianti produttivi di società italiane nei Paesi Bassi. "Con queste visite – ha affermato Massari – vogliamo approfondire il contributo delle nostre società in Olanda, per valorizzare la presenza industriale italiana in questo Paese; nello specifico, il contributo di Prysmian allo sviluppo di infrastrutture energetiche innovative e sostenibili è di altissimo livello, e rafforza i legami economici tra Italia e Paesi Bassi”. Alla fine della visita, l’ambasciatore si è intrattenuto con i connazionali dipendenti dello stabilimento, impiegati nel settore dirigenziale.

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Tag
Olanda Prysmian energia telecomunicazioni transizione energetica reti sostenibili
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