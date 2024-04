Ambiente, Lucini (Generali): "Oasi Gregorina esempio di convivenza tra agricoltura e biodiversità”

“L’iniziativa di oggi si inserisce nella nostra azione di sostenibilità e responsabilità sociale. L’oasi Gregorina a Castrocaro Terme e Terra del sole è parte del più grande progetto per l’ambiente ‘Generali for green’. Questa vuole essere un esempio di ecosistema dove convivono la tradizione agricola e la biodiversità”. Lo ha detto la responsabile Country Sustainability & Social Responsibility di Generali Italia, Barbara Lucini, a margine dell’evento tenutosi a Roma dove è stata presentata l’oasi Gregorina che Generali aprirà a Castrocaro Terme e Terra del sole in provincia di Forlì-Cesena.