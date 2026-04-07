Ambiente: Manzi (Ama), 'accordo con Open Fiber per rispondere a esigenze territorio'

"Per Ama l'accordo con Open Fiber rappresenta una nuova tappa nello sviluppo della propria digitalizzazione. Ad oggi, le nostre misurazioni si basano sui mezzi aziendali, sul sistema satellitare e sui droni. L'integrazione della fibra ci consentirà di ottenere una conoscenza sempre più puntuale del territorio e delle sue esigenze, permettendoci di programmare e attuare i servizi necessari per migliorare il decoro della città". Così Bruno Manzi, presidente di Ama, operatore specializzato nella gestione integrata dei servizi ambientali, commentando il recente accordo di collaborazione siglato per la prima volta con Open Fiber.