circle x black
Cerca nel sito
 

Ambiente: Manzi (Ama), 'accordo con Open Fiber per rispondere a esigenze territorio'

07 aprile 2026 | 12.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Per Ama l'accordo con Open Fiber rappresenta una nuova tappa nello sviluppo della propria digitalizzazione. Ad oggi, le nostre misurazioni si basano sui mezzi aziendali, sul sistema satellitare e sui droni. L'integrazione della fibra ci consentirà di ottenere una conoscenza sempre più puntuale del territorio e delle sue esigenze, permettendoci di programmare e attuare i servizi necessari per migliorare il decoro della città". Così Bruno Manzi, presidente di Ama, operatore specializzato nella gestione integrata dei servizi ambientali, commentando il recente accordo di collaborazione siglato per la prima volta con Open Fiber.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni
Crolla ponte sulla Fossaltina, le immagini choc - Video
Abodi: "Quando si 'buca' terzo mondiale per i vertici c'è coscienza individuale" - Video
Maltempo, frana sulla strada: Agnone isolata - Video
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza