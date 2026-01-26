circle x black
Angelini Pharma: Roberto Scrivo nominato Chief external affairs, communication and sustainability officer

Scrivo proviene da Engineering, dove ha svolto il ruolo di chief public affairs, corporate communication and sustainability officer, nell’ambito del leadership team del Gruppo

26 gennaio 2026 | 10.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Angelini Pharma comunica la nomina di Roberto Scrivo nel ruolo di Chief external affairs, communication and sustainability officer, con la responsabilità di guidare le attività di relazioni istituzionali, comunicazione corporate e sostenibilità per l’azienda a livello globale a diretto riporto del ceo, Sergio Marullo di Condojanni. Roberto Scrivo ha maturato un percorso professionale trasversale tra istituzioni e industria in oltre 25 anni di esperienza nelle pubbliche relazioni nei settori telco, media, tech, healthcare, sviluppando una conoscenza approfondita dei linguaggi della comunicazione e delle relazioni con gli stakeholders di riferimento.

Scrivo proviene da Engineering, dove ha svolto il ruolo di chief public affairs, corporate communication and sustainability officer, nell’ambito del leadership team del Gruppo. In precedenza, ha lavorato in Sky Italia e presso il Ministero della Salute. “Sono onorato ed entusiasta di entrare in Angelini Pharma, un’azienda che rappresenta un partner per le Istituzioni sanitarie e i pazienti grazie alla sua legacy ultracentenaria, all’impegno sociale e nell’innovazione e all’affidabilità dei suoi prodotti. Porterò la mia esperienza per rafforzare il dialogo con stakeholder e media, contribuendo ai progetti di sostenibilità dell'azienda. Ringrazio Thea Paola Angelini e Sergio Marullo di Condojanni per la fiducia dimostratami", ha affermato Scrivo.

“Accogliamo con grande piacere Roberto nel nostro leadership team", ha dichiarato Sergio Marullo di Condojanni, ceo di Angelini Pharma. “La profondità del suo percorso, unita a una visione strategica e a una forte competenza istituzionale, rappresenta un contributo fondamentale per supportare la crescita e il posizionamento sostenibile di Angelini Pharma", ha continuato. La nomina di Roberto Scrivo conferma l’impegno di Angelini Pharma nel consolidare una leadership fondata su innovazione, responsabilità e valore per il sistema salute.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Angelini Pharma nomina Chief external affairs comunicazione sostenibilità
