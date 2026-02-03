Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano dal 22 al 23 febbraio

Pronta a tornare in scena la prima Docg d’Italia, il Vino Nobile di Montepulciano, e lo farà dal 22 al 23 febbraio con la trentaduesima edizione dell’Anteprima del Vino Nobile, in programma nell’antica Fortezza di Montepulciano con tanti contenuti pensati per gli appassionati e per gli operatori.

Sarà una edizione da record con 57 aziende presenti ai banchi d’assaggio per raccontare e presentare le nuove annate in commercio dal 2026: il Vino Nobile 2023 e la Riserva 2022, ma anche la grande novità in commercio da qualche mese, il Vino Nobile di Montepulciano Pieve. Una passerella internazionale che coinvolge l’intera comunità di Montepulciano che per due giorni sarà presa d’assalto dai tanti appassionati provenienti da tutta Italia.

"Siamo orgogliosi di poter accogliere quest’anno oltre il 70% dei produttori di Montepulciano con un progetto che sta diventando sempre più patrimonio di tutta la base sociale del nostro Consorzio», commenta il presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Andrea Rossi – in particolare con questa edizione rimarcheremo il nostro nuovo progetto, quello delle Pievi, che proprio sul legame con la storia e con il territorio basa la sua costruzione. Due giorni dedicati non solo agli operatori, ma anche ai tanti appassionati che potranno trovare due giorni di festa in un borgo che celebra il suo prodotto di punta”.

Il programma. L’Anteprima del Vino Nobile si aprirà ufficialmente domenica 22 febbraio con la giornata aperta anche agli appassionati, e si chiuderà lunedì 23 febbraio. Dalle ore 10 alle 19, oltre alla degustazione al banco dei produttori, sarà possibile conoscere il territorio attraverso i tanti partner che danno vita a questo che è l’evento di spicco della denominazione nel proprio territorio. Le modalità di accesso alla Fortezza, così come il programma e l’elenco delle aziende partecipanti o informazioni per il soggiorno, sono consultabili sul portale ufficiale www.anteprimavinonobile.it con la possibilità di acquistare in prevendita i biglietti di ingresso o accreditarsi da operatore alla manifestazione. Il programma dell’Anteprima comincerà nelle giornate del 14 e 15 febbraio in esclusiva per la stampa accreditata con la proclamazione delle stelle (il rating all’annata con un giudizio da 1 a 5 stelle) per la vendemmia 2023 in commercio da quest’anno (l’evento è già sold out).

Le Belle Vetrine e un paese che si veste a tema “Vino Nobile di Montepulciano”. L’Anteprima per tanti appassionati sarà come sempre la possibilità per godere di un fine settimana alla scoperta di una delle città più belle al mondo. In questi giorni infatti i ristoranti, i negozi del centro storico, come naturalmente i musei, saranno aperti al pubblico con una veste di festa per celebrare il loro prodotto d’eccellenza. Le vetrine dei negozi parteciperanno al concorso “Belle Vetrine” con allestimenti a tema vino. Giunta alla ventiduesima edizione, questo evento nell’evento promosso dalla Pro Loco, avrà per quest’anno come tema Francesco Redi: Storia-Arte-Tradizione Vitivinicola a Montepulciano nell’anno in cui si celebreranno i 400 anni dalla nascita dello scienziato e poeta. La premiazione è prevista per domenica 22 febbraio, alle 16, nella Fortezza.

Anche quest’anno la Settimana delle Anteprime di Toscana sarà inaugurata da PrimAnteprima, l'evento promosso da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze insieme a PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana. PrimAnteprima 2026 si terrà il 13 febbraio dalle ore 10.30 alle 13.00 presso il Cinema La Compagnia di Firenze.