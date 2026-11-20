C'è un imprenditore italiano, che grazie a un investimento su Anthropic effettuato diversi mesi fa, ora, dopo la storica Ipo della società di Ai, ha moltiplicato per quattro il valore del suo investimento iniziale, fino ai circa 40-50 mln di dollari attuali: si chiama Matteo Manfredi, che guida la società indipendente di investimento Gestio Capital. Ha investito in SpaceX (arrivata alla quotazione monstre questa estate) già nel 2021 e in OpenAi nel 2022, ma anche in Palantir, che dai 12 dollari ad azione iniziali ora ne vale oltre 150. Manfredi, famoso anche per essere stato presidente della Sampdoria dal 2024 al 2026, spiega che il suo obiettivo è proprio costruire nel tempo un portafoglio di società tecnologiche prima della quotazione. La scommessa su Anthropic è di lungo periodo: "Non vedo il motivo per cui oggi dovrei venderla".

In una nota avete scritto che siete "l'unica società in Italia ad aver beneficiato della crescita di Anthropic da marzo", dopo essere "entrata in pre-IPO" nel mercato secondario.

"Abbiamo individuato un filone che rientra nel grande tema dell’intelligenza artificiale, ma più precisamente nel nostro programma di investimento: investire in aziende prima della quotazione. È ancora un modo per creare parecchio valore. Questo è il modello operativo che seguiamo da quasi sette anni e che oggi ci porta a parlare di Anthropic, ma in realtà in passato abbiamo fatto anche Palantir e SpaceX. È un settore che in Italia è poco sviluppato, se non quasi inesistente. All’estero, invece, molti investitori istituzionali ci lavorano da anni".

In Italia sono stati riportati anche altri investimenti da parte di player italiani.

"Si tratta anche di investimenti attraverso fondi. Investire in un fondo di venture capital significa prendere un’esposizione diversificata su più posizioni, tra le quali può esserci anche Anthropic. Noi, invece, cerchiamo di costruire un portafoglio di singoli nomi, andando a identificare direttamente le aziende che, secondo noi, hanno interesse e possono creare valore. Costruiamo il nostro portafoglio senza affidarci ad altri".

In Europa quanto è unico il vostro approccio?

"Credo che siamo in quattro o cinque a fare davvero questo lavoro. Ci conosciamo un po’ tutti e ci scambiamo questo tipo di opportunità. Io ho vissuto a Londra e a New York per molti anni: quelli sono mercati molto più sviluppati, dove questo tipo di investimenti è decisamente più battuto. Noi nasciamo come family office tradizionale, nel 2012. Fino al 2019 non abbiamo praticamente mai toccato nulla che non fosse quotato sui mercati pubblici. In America ho iniziato a fare questo tipo di investimenti e a costruire contatti e network nel settore. All’inizio, purtroppo, lo facevamo con cifre che erano soltanto code di altri investimenti; negli ultimi anni, invece, ci siamo strutturati".

In Italia che tipo di investimenti avete fatto?

"Abbiamo Copernico, player del coworking. Poi abbiamo comprato la Sampdoria, che abbiamo venduto all’inizio di quest’anno. Oltre a questo, abbiamo fatto diversi club deal e varie iniziative immobiliari. Ma, in termini di aziende specifiche, direi sostanzialmente quelle due".

Mi può dare qualche cifra sulla vostra esposizione in Anthropic?

"Siamo nell’ordine di grandezza dei 50 milioni. Nel nostro paniere oggi è chiaramente tra gli investimenti più importanti. Anche perché abbiamo registrato un multiplo 4x. Oggi, considerando anche l’andamento dall’apertura delle contrattazioni, siamo tra i 40 e i 50 milioni".

Questa IPO cosa ha avuto di diverso rispetto ad altre, come quella di SpaceX quest'anno?

"L’ingegneria finanziaria ha funzionato alla perfezione. È da un mese che dico che avrebbe fatto 'pop', perché l’hanno quotata a un livello basso a sufficienza per interessare molti investitori retail nell’asta di apertura e alto a sufficienza per battere Elon Musk e fare notizia. C'è stato più marketing che tecnica finanziaria in senso stretto. Detto questo, Anthropic è sicuramente un’azienda che considero sistemica, destinata a diventare parte dell’infrastruttura tecnologica degli anni a venire. Il punto è un altro: quello che sento dire tanto in questi giorni è che si debba comprare oggi perché domani salirà. Ecco, questo è il modo giusto per farsi male".

Chi ha investito prima dell’IPO, come voi, oggi dovrebbe tenere o uscire?

"Questo tipo di investimento ha un vincolo importante. Noi, come tutti i dipendenti e gli investitori istituzionali che hanno investito prima dell’IPO, siamo soggetti al lock-up. Non possiamo vendere: c’è un meccanismo che svincolerà le nostre azioni nei prossimi mesi. Detto questo, al momento non abbiamo intenzione di smobilitare l’investimento. Non vedo il motivo per cui oggi dovrei venderla rispetto a quando l’ho comprata: non c’è nessun segnale che mi dica che vada venduta".

Però se il multiplo è quattro, viene da pensare che una vendita possa avere senso.

"Non è che, se ho fatto sette volte il capitale, vendo automaticamente. Ho in portafoglio Palantir e non dico quanto ha fruttato perché sembrerei un venditore di tappeti. L’abbiamo comprata a 12 dollari: basta guardare dov’è oggi (la quotazione attuale è 153 dollari ad azione, ndr). Però non la vendo. E non perché non mi accontenti, ma perché secondo me Palantir ha ancora valore da esprimere. Poi, il giorno in cui mi accorgerò che le cose sono cambiate, spero di farlo in tempo".

Questo ci riporta alla possibile bolla dell’intelligenza artificiale, di cui ormai si parla da anni. Lo è?

"No. Siamo appena all'inizio della tecnologia".

Il prospetto per l'Ipo di Anthropic è probabilmente uno dei più paradossali di sempre, con tutti i rischi elencati sull'Ai stessa. È puro marketing o c’è altro?

"Rispondo così: il momento dell’operazione è stato scelto con grandissima attenzione. Qualcuno mi dice addirittura che sia stato fatto coincidere con il rilascio di Gta VI. C’era forse bisogno che molta gente fosse a casa a cliccare sui portali di trading. Anthropic aveva bisogno di denaro e aveva anche molte buone notizie da portare al mercato. Farlo tra due mesi sarebbe stato probabilmente peggio. Sono sicuro che Amodei e gli altri avrebbero preferito farlo in un momento diverso rispetto a un caratterizzato dalla vicenda Nvidia, però la massima espressione di valore nei loro prospetti è adesso. Abbiamo tutti scoperto che in Asia gli Lllm costano un decimo. Da luglio in poi, Claude ha abbassato i prezzi o ha allargato le maglie di utilizzo, con token quasi infiniti. Noi siamo abbastanza sicuri che nel breve possano arrivare notizie non così incoraggianti. Se mi chiami tra cinque anni, penso di poterti dire che Anthropic sarà ancora lì, nel nostro portafoglio, e spero che parleremo di un’altra epoca tecnologica. Il vantaggio che stanno costruendo, entrando in tutte le aziende, è molto rilevante. C’è un price point sotto il quale la gente lo compra comunque. Oggi viviamo in un’epoca in cui questa tecnologia è sostenuta dalle aziende stesse, perché in un certo senso ce la stanno regalando. Ma a un certo punto, quando saremo già arrivati a non poterne quasi più fare a meno, è evidente che i margini dovranno essere rialzati". (di Alessandro Pulcini)