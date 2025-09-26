circle x black
Cerca nel sito
 

Antitrust multa per 936 milioni in totale Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil

La sanzione per intesa restrittiva della concorrenza

Antitrust - Fotogramma
Antitrust - Fotogramma
26 settembre 2025 | 08.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Antitrust ha comminato una sanzione di oltre 936 milioni complessivi a Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil per intesa restrittiva della concorrenza.

Dall’istruttoria dell'Autorità garante della Concorrenza, avviata grazie a un whistleblower, è emerso che i principali operatori petroliferi si sono coordinati per determinare il valore della componente bio inserita nel prezzo del carburante. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria nei confronti di Eni, Esso, Ip, Iplom, Q8, Saras e Tamoil (per quest’ultima anche con riferimento alle condotte di Repsol, ora da essa acquisita), le più importanti compagnie petrolifere operanti in Italia. L’Autorità ha accertato un’intesa restrittiva della concorrenza nella vendita del carburante per autotrazione per tutte le parti, fatta eccezione per Iplom e Repsol. Per questo motivo ha sanzionato le società per un totale complessivo di 936.659.087 euro. In dettaglio ha sanzionato Eni per 336.214.660 euro, Esso per 129.363.561 euro, Ip per 163.669.804 euro, Q8 per 172.592.363 euro, Saras per 43.788.944 euro e Tamoil per 91.029.755 euro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Antitrust Eni Esso Ip Q8 multa antitrust compagnie petrolifere
Vedi anche
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video
News to go
Sciopero aereo venerdì 26 settembre: stop di 24 ore
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video
Meloni a New York per l'assemblea Onu, videonews del nostro inviato
Roma, si schianta in moto sulla pensilina del bus vicino alla Sinagoga: le immagini - Video
News to go
Giorgetti: "Possibile deficit sotto il 3% già quest'anno"
News to go
Ecobonus e bonus casa, i requisiti: come richiederli


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza