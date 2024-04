Antonio Marras al Fuorisalone con 'Il mare dove non si tocca

Un luogo fuori dall’ordinario, che fugge le dimensioni del tempo e dello spazio. Il concept store NonostanteMarras, nato dall’estro di Antonio Marras, artista, stilista e designer, diventerà centro nevralgico di alcune importanti collaborazioni legate al Fuorisalone in occasione del Salone del Mobile di Milano, in programma dal 16 al 21 aprile. Lo spazio si trova nel cuore di Milano, in via Cola di Rienzo. Grazie alla comunanza della visione creativa e dialogante della famiglia Rana e di Antonio Marras, si conferma anche la presenza del Temporary Bistrot & Restaurant 'Famiglia Rana'. Disponibile dalla colazione alla cena per tutto il Fuorisalone, la proposta gastronomica rappresenta un incontro tra i piatti più iconici del ristorante e quelli dedicati ai sapori della terra sarda, isola d’origine di Marras.

L’artista condurrà per mano gli spettatori che avranno possibilità di cenare nell’eclettica sala Atlantide, di esplorare le profondità più misteriose e affascinanti. Concederà loro l’immersione necessaria per indagare e vivere 'Il mare dove non si tocca'. Lo showroom diventerà un ambiente di emozione e racconto, nel quale il blu, colore del mare, ricorrerà con forza estetica. Dalle tovagliette e dai sottopiatti del Temporary Bistrot alle pareti, che saranno decorate con la carta da parati di altissima qualità di Wall&decò, azienda leader dell’arredo contemporaneo. I soggetti delle decorazioni sono marinai a mezzo volto, con addosso le emblematiche maglie a righe. Alle loro spalle schizzi di blu che tinteggiano le onde.

Le immagini e le storie della gente di mare che “bacia, lascia una promessa, se ne va e mai più torna”, che hanno ispirato Antonio Marras. L’esposizione verrà installata nel seminterrato dello showroom NonostanteMarras e sarà caratterizzata dalla simulazione artistico-prospettica di un labirinto di porteve-trate di legno consunto, che ne rappresenteranno il perimetro e orienteranno il percorso degli spettatori. Questi, proprio grazie al vetro, potranno guardare “dentro” prospettive alternative e aprire scorci che riguardano il passato e i ricordi. Per l’interior design del concept store, Marras ha pensato una partnership con Nodo Italia, marchio di arredo outdoor italiano che rappresenta una realtà importante non solo nel mondo del design ma anche in quello della sostenibilità.