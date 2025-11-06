circle x black
Artigiano in Fiera 2025, disponibile il pass gratuito per la visita

La trentesima edizione del più importante evento al mondo dedicato agli artigiani si svolgerà dal 6 al 14 dicembre a Fieramilano Rho

06 novembre 2025 | 11.49
Redazione Adnkronos
È disponibile il pass gratuito per visitare Artigiano in Fiera, il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani e alle micro e piccole imprese, che torna dal 6 al 14 dicembre a Fieramilano Rho tutti i giorni dalle 10 alle 22.30. L’appuntamento, giunto quest’anno al suo trentesimo anniversario, si preannuncia particolarmente ricco con oltre 2.800 artigiani provenienti da circa 90 Paesi distribuiti su 9 padiglioni oltre a 30 ristoranti e 20 Luoghi del Gusto dall’Italia al resto del mondo.

Quest’anno con il tema 'È il momento della persona', la fiera rinnova la sua missione di valorizzare e sostenere gli artigiani di tutto il mondo che, con il loro saper fare, incarnano l'espressione autentica di un'umanità al lavoro: nei loro gesti creativi si fondono elementi profondi come l’identità personale, la memoria storica, la passione, il legame con il territorio, la ricchezza culturale, la forza della tradizione e lo slancio verso l’innovazione. Oggi scegliere la 'via artigiana' significa abbracciare una dimensione del lavoro più umana e sostenibile che rappresenta un contributo reale, vivo, prezioso: un patrimonio per tutta l’umanità. Per visitare la 'piazza' dedicata alla bellezza e alla bontà delle arti e dei mestieri è già disponibile il pass gratuito personale, valido per tutti i giorni della fiera e per più ingressi.

Chi non si è mai registrato ad Artigiano in Fiera potrà scaricare il suo pass gratuito sul sito artigianoinfiera.it in pochi e semplici click. Tutti gli iscritti alla community di Artigiano in Fiera (visitatori delle ultime edizioni e clienti della piattaforma digitale), invece, avranno già ricevuto direttamente sul loro indirizzo e-mail il pass gratuito per accedere alla fiera, valido tutti i giorni e per più ingressi. Per quanto riguarda la mobilità, i principali mezzi di trasporto per raggiungere la manifestazione restano la linea M1 della metropolitana (fermata Rho Fiera), le linee regionali e del passante ferroviario Trenord e l'Alta Velocità con Italo. La disponibilità totale di parcheggi sarà di oltre 10.000 posti auto. Artigiano in Fiera vanta tra le media partnership quella di Rai Italia e Tgr, che hanno espresso il proprio sostegno riconoscendo il valore sociale e culturale dell’evento.

