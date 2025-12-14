Artigiano in fiera chiude 30esima edizione con un milione di visitatori

Artigiano in Fiera conferma un milione di visitatori: è questo il bilancio della trentesima edizione, che con il tema “È il momento della persona” ha saputo rinnovare la sua missione di valorizzare e sostenere gli artigiani di tutto il mondo e il loro saper fare, autentica espressione di un'umanità al lavoro.

La manifestazione, che si è conclusa oggi a Fieramilano Rho, ha visto protagonisti 2.800 espositori (di cui 604 nuove imprese) da 90 Paesi e da tutta Italia disposti su nove padiglioni - uno in più rispetto all’anno scorso-, con oltre 15.000 addetti negli stand. Il significativo traguardo raggiunto rafforza il suo ruolo di evento chiave per le micro e piccole imprese artigiane di tutto il mondo: in trent’anni, infatti, Artigiano in Fiera ha ospitato più di 15.000 imprese provenienti da oltre 100 Paesi e totalizzato oltre 24 milioni di presenze complessive. Forte di questi risultati, Artigiano in Fiera guarda già al 2026 e promuove la seconda edizione di Anteprima d’Estate, l’evento che apre la bella stagione e primo, grande, appuntamento dell’anno dedicato all’artigianato autentico, originale e di qualità, in programma a Fieramilano Rho dal 29 maggio al 2 giugno prossimi.

“Siamo estremamente grati per l'esperienza condivisa e per il successo di questa edizione, che ha confermato i risultati già positivi dell'anno scorso”. Lo dichiara Antonio Intiglietta, presidente Ge.Fi. e fondatore di Artigiano in Fiera: “Il tema dell’accoglienza dei visitatori è stato un punto centrale di questa edizione. La decisione di aggiungere un padiglione per ampliare le corsie e rendere gli spazi più larghi e accoglienti è stata molto apprezzata dai visitatori, contribuendo a garantire una migliore distribuzione dei flussi e rendendo l’esperienza di visita più piacevole e ordinata”, continua Intiglietta.

E ancora: “Un ringraziamento particolare va agli artigiani, alle numerose istituzioni italiane e internazionali presenti, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco, a tutto il personale di Fieramilano per aver monitorato e gestito ordine e sicurezza in modo eccellente e ai numerosi visitatori che anche quest’anno hanno rinnovato la propria fedeltà nella manifestazione, con un entusiasmo che è andato oltre le aspettative. Guardando al 2026, visto il successo della prima edizione, siamo felici di confermare l'appuntamento con Anteprima d'Estate durante il weekend lungo della Festa della Repubblica. Questo evento offre l'occasione perfetta per celebrare la bella stagione in un'atmosfera vivace e fresca, arricchita da artigianato, tradizioni, culture ed eventi provenienti da tutto il mondo. Nella versione invernale, invece, l’appuntamento con Artigiano in Fiera si rinnova dal 5 al 13 dicembre” conclude il fondatore di Artigiano in Fiera.

Arrivederci dunque al 2026 con Anteprima d’estate, in programma dal 29 maggio al 2 giugno, a cui seguirà la versione invernale dal 5 al 13 dicembre, entrambe con ingresso gratuito e pass scaricabile su artigianoinfiera.it.

Artigiano in Fiera riparte dalla sua community di circa un milione e mezzo di utenti iscritti alla piattaforma digitale, per mantenere una relazione costante con gli artigiani e per acquistarne tutto l’anno i prodotti. Su artigianoinfiera.it sono presenti circa 3.000 imprese, delle quali 360 con shop online, per un totale di circa 10.000 prodotti in vendita.