Arval con Mercedes-Benz Group avvia negoziazioni per acquisizione Athlon

Arval ha avviato negoziazioni esclusive con Mercedes-Benz Group per l'acquisizione del 100% di Athlon, che conta una flotta multi-marca di oltre 400.000 veicoli, di cui 56.000 in fleet management, in 10 Paesi europei. Con la sua flotta attuale di 1,9 milioni di veicoli e una crescita media annua di oltre 100.000 unità negli ultimi tre anni, Arval, insieme ad Athlon, raggiungerebbe una flotta combinata vicina ai 2,3 milioni di veicoli, dando vita al co-leader europeo nel noleggio a lungo termine.

La potenziale operazione riflette l'ambizione di Arval di perseguire due obiettivi strategici: in primo luogo, rafforzare la presenza di Arval sul mercato nei Paesi Bassi, in Francia e in Germania, dove i portafogli clienti di Arval e Athlon sono altamente complementari, così come nel Regno Unito, in Spagna, in Italia, in Portogallo, in Belgio, in Lussemburgo e in Polonia; in secondo luogo, rafforzare l’attuale partnership con Mercedes-Benz Group per sviluppare ulteriormente le opportunità di business. L’operazione prevista rimane soggetta al processo di informazione e consultazione con le rappresentanze dei dipendenti delle entità interessate. La conclusione dell’operazione è prevista per il 2026, dopo aver ricevuto la necessaria approvazione da parte delle autorità competenti.

Thierry Laborde, chief operating officer di Bnp Paribas, responsabile di commercial personal banking & services commenta: “Questa acquisizione rappresenterebbe un passo fondamentale nella strategia di Bnp Paribas Mobility, con l’obiettivo di arricchire e diversificare il nostro portafoglio di soluzioni di mobilità, per offrire ai nostri clienti un'esperienza fluida e integrata. Crediamo che la futura integrazione di Athlon renderebbe Arval e il gruppo Bnp Paribas un player unico e potente nel mercato europeo della mobilità. Questa operazione rafforzerebbe inoltre la lunga relazione costruita con Mercedes-Benz Group, che già supportiamo attraverso le diverse attività della Banca”.

Alain van Groenendael, ceo di Arval, aggiunge: “Siamo entusiasti dell'opportunità di combinare le nostre forze per offrire ai clienti di Athlon un accesso più ampio ai nostri servizi e alla nostra esperienza in tutta Europa, rafforzata dalla presenza geografica di Arval, dalle nostre piattaforme digitali avanzate e dalle nostre capacità di acquisto congiunto, che contribuiscono a soluzioni di mobilità più innovative, efficienti e competitive. Garantire la più alta qualità del servizio è un impegno fondamentale per Arval e non vediamo l’ora di esplorare questa opportunità di lavorare insieme per guidare il futuro della mobilità innovativa, sostenibile e incentrata sul cliente”.

Sottolinea Franz Reiner, ceo di Mercedes-Benz Mobility AG: “Athlon è stato un partner prezioso di Mercedes-Benz Mobility negli ultimi nove anni. Questa ulteriore tappa apre la via a nuove possibilità per rafforzare la nostra attività ed esplorare nuove opportunità di crescita e, soprattutto, per offrire ai nostri clienti prospettive promettenti per il futuro”. Christian Schüler, ceo di Athlon, evidenzia: “Sono convinto che sia un'opportunità per entrambi i team di ispirarsi a vicenda per portare l'esperienza del cliente a un livello superiore. Ogni giorno, i nostri collaboratori dimostrano il loro impegno nei confronti dei nostri clienti e continueranno, per garantire loro un alto livello di servizio e supporto, durante tutta la transizione e oltre”. Le parti forniranno in tempo utile ulteriori aggiornamenti sui progressi dell'acquisizione.