"L'intelligenza artificiale è una grande opportunità per l'umanità. Per noi l'elemento decisivo è l'accesso: vogliamo che tutte le persone, in tutto il mondo, possano avere accesso a questa tecnologia. Consentirà loro di essere più produttive, più efficaci e più efficienti, e di liberare del tempo in cui dedicarsi ad attività a maggior valore aggiunto o, più semplicemente, a quello che interessa loro". Queste le parole di Flavio Arzarello, Senior Public Policy Manager Meta Italia, in occasione della quarta edizione dell'Adnkronos Q&A dedicata all'intelligenza artificiale, intitolata 'Digitale, la trasformazione accelera', che si è svolta a Palazzo dell'Informazione a Roma.