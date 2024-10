Assemblea Assolombarda, Marcegaglia: “Industria lombarde regge in momento geopolitico complesso”

“La Lombardia è in termini di export, di brevetti e di produzione industriale la locomotiva d’Italia, questo fa sì che, anche in un momento complesso come questo, dove la geopolitica impatta negativamente sull’economia, la nostra industria tiene. È giusto riconoscerlo, ma servono anche politiche a supporto delle imprese, sia a livello europeo che a livello nazionale”. Sono le parole di Emma Marcegaglia, presidente e amministratore delegato Marcegaglia Holding, in occasione dell’Assemblea 2024 di Assolombarda intitolata “L’Impresa che è in noi”.