Auto blu a quota 29.382, -4,3% ma solo 68% amministrazioni ha risposto a censimento

Scende il numero delle auto blu che, al 31 dicembre 2023, risultano essere a 29.382 in uso alle pubbliche amministrazioni segnando un seppure lieve calo del 4,3% rispetto alle 30.665 dell'anno precedente, pari a -1.283 vetture. Il dato emerge da un'elaborazione dell'Adnkronos dell'ultimo censimento 2024 delle auto blu, pubblicato di recente dal Dipartimento della Funzione pubblica, guidato dal ministro Paolo Zangrillo, in collaborazione con FormezPa. Tuttavia, se la diminuzione potrebbe essere letta, sulle prime, come una nota positiva va anche precisato, per dovere di cronaca, che è sceso drasticamente anche il numero degli enti che hanno partecipato al censimento, - 17,26%, passati da 8.328 dell'anno precedente a 6.891 su un totale di 10.204, dunque solo il 68% delle amministrazioni si è registrato al sistema di rilevazione.

In forte aumento auto blu al servizio di enti territoriali, agenzie regionali, tribunali, sovrintendenze

Per quanto attiene l’aumento più significativo di auto blu si registra negli Altri enti con +676 vetture, categoria questa che include in genere anche le auto di servizio dei Tribunali, del Ministero della Giustizia e delle Sovrintendenze del Mic ma anche enti territoriali, quali Consorzi di enti locali, Comunità montane, Agenzie regionali, Parchi, Autorità portuali. Inoltre, aumento significativo nelle Province e Città metropolitane (+130 auto). Viceversa, la diminuzione generale del parco auto blu è imputabile soprattutto al calo di auto negli enti della Sanità, nell'arco di 4 anni infatti (2020/21-2023/2024) si rilevano - 1.694 vetture, delle Regioni e Province autonome (-172), degli Enti pubblici nazionali (-79), dei Comuni capoluogo (-65), dei Comuni (-62), delle Amministrazioni dello Stato (-48) e delle Università pubbliche (-41).

Maggior numero in assoluto nei comuni, oltre 17.500 vetture

Ma, in termini assoluti, il maggior numero di auto blu risulta appartenere, per forza di cose, alle amministrazioni comunali che dispongono del 50% circa del parco auto rilevato e che insieme ai comuni capoluogo arrivano a 17.504 auto censite. Le auto blu in dotazione al settore sanitario risultano essere 6.025 e quelle degli 'altri enti' 4.948.

Nel rapporto si ipotizza che sia stata "l’introduzione del nuovo sistema di rilevazione e gestione dei dati" a determinare "una iniziale flessione nella partecipazione delle amministrazioni al censimento" in considerazione dei tempi di adeguamento necessari, mentre si guarda con ottimismo al nuovo censimento online del 2025, appena partito e che consente alle amministrazioni di aggiornare e comunicare i dati fino al 21 febbraio di quest'anno, prevedendo che "il numero di amministrazioni rispondenti possa aumentare sensibilmente, attestandosi anche a livelli superiori a quelli finora registrati". I dati più bassi si registrano per le categorie Camere di commercio, con il 54% degli enti rispondenti, all'opposto si conferma il 100% dei rispondenti per la categoria Amministrazioni dello Stato.

vetture con autista sono 2.444 pari a 8%, a uso esclusivo 953

Le auto blu con autista sono 'solo' l'8%, pari a 2.444 autovetture rispetto alle 29.382 totali, in servizio nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, quelle che contemplano un uso esclusivo dell'autista sono 953 mentre ad 'uso non esclusivo' con autista sono 1.491. E sono gli 'altri enti', categoria che include anche le auto di servizio dei Tribunali, del Ministero della Giustizia e delle Sovrintendenze del Mic, ad avvalersi maggiormente delle auto blu con autista con 533 autovetture (ad uso non esclusivo) e con 104 (ad uso esclusivo). Numeri alti anche per i componenti delle giunte di Regioni e Province autonome con 219 auto blu con autista (uso non esclusivo) e 77 (uso esclusivo). Il dato relativo alla percentuale delle auto in uso a uno o più servizi senza autista rappresenta il 92% del parco auto, pari a 26.938 autovetture.

(di Cristina Armeni)