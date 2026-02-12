Auto, in Francia dal 2010 al 2023 persi 139 mila posti di lavoro in filiera

Tra il 2010 e il 2023, le vendite di automobili nuove sono diminuite di circa il 20% sul mercato francese mentre nella filiera automobilistica si sono persi oltre 138.700 posti di lavoro: i posti di lavoro sono passati da 425.500 a 286.800 (-33%). Nello stesso periodo l'occupazione nel resto dell'industria manifatturiera ha registrato un calo dell’1%. E' quanto emerge dai dati dell'Insee, l'istituto di statistica francese.

I posti di lavoro nelle case automobilistiche sono passati da 131.400 nel 2010 a 85.400 nel 2023 (46 mila posti di lavoro) mentre i posti di lavoro nei fornitori nello stesso periodo sono scesi da 294.100 a 201.400 (-92.700 posti di lavoro). Il calo dei posti di lavoro nelle case automobilistiche transalpine è legato anche alla delocalizzazione della produzione in Romania, Slovenia, Turchia e in Spagna per Renault e in Marocco, Portogallo, Slovacchia e Spagna per Psa.