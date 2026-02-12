Axa Italia, con 'Protezione Su Misura' offerta per tutelare il tenore di vita in caso di malattia

Axa Italia prosegue la spinta innovativa in ambito Salute, ridisegnando l’offerta “Infortuni” e “Malattia” in chiave di semplificazione e inclusione per intercettare e rispondere a nuovi bisogni e trend emergenti. Con il restyling di “Protezione Su Misura”, disponibile presso tutte le Agenzie Axa, Axa Italia propone un’offerta semplice e completa pensata per fornire un sostegno economico concreto – capitale, rendita vitalizia, diarie giornaliere - per affrontare con maggiore serenità eventi più o meno gravi legati a un infortunio o a una malattia che possono impattare il tenore di vita.

L’offerta, costruita su ambiti di bisogno, in ottica di personalizzazione, si evolve anche in ottica di inclusione, mettendo a disposizione pacchetti predefiniti a partire da 11 euro al mese. Centrali nella proposta, servizi di assistenza non solo in ambito medico-sociale, ma anche di supporto pratico nello svolgimento delle attività quotidiane e supporto psicologico, in risposta a nuovi bisogni. Come quelli dei caregiver, a cui AXA Italia dedica la garanzia “Assistenza Caregiver”, con servizi di valore pensati sia per i familiari non autosufficienti - se si è al loro fianco e un infortunio o una malattia impediscano di prendersene cura - che per i caregiver stessi.

Cristiano Gianni, Chief Health Officer del Gruppo assicurativo Axa Italia: “Axa Italia compie un nuovo passo importante in chiave di innovazione per essere vicini ai clienti nei momenti più importanti della loro vita, fornendo un sostegno economico concreto, sotto forma di capitale, rendita vitalizia o indennità giornaliere, per far fronte a eventi più o meno gravi legati a un infortunio o a una malattia che possono impattare il tenore di vita. Con Protezione Su Misura, offriamo risposte semplici e concrete e servizi differenzianti, cuciti sugli specifici bisogni e diverse capacità di spesa, in logica di inclusione. È un’offerta con cui, intercettando i cambiamenti in atto nella società, guardiamo con attenzione anche al ruolo fondamentale dei caregiver, mettendo a disposizione servizi dedicati, sia in ambito medico, sociale e psicologico che di ordine pratico, per garantire continuità di assistenza e contribuire più in generale a una maggiore serenità familiare”.

È disponibile da oggi presso tutte le agenzie Axa, “Protezione Su Misura”, la nuova offerta pensata per offrire un sostegno economico concreto, sotto forma di capitale, rendita vitalizia o indennità giornaliere, per far fronte a eventi più o meno gravi legati a un infortunio o a una malattia che possono intaccare il tenore di vita. Alla base, un ricco ventaglio di garanzie modulari e personalizzabili, con diversi livelli di copertura e servizi di valore pensati per contribuire anche più in generale alla stabilità famigliare, sia in ambito medico-sociale e psicologico che in termini di supporto pratico quotidiano.

Centrale la natura inclusiva di “Protezione Su Misura”, con la possibilità di attivare pacchetti predefiniti a partire da 11 euro al mese, sempre comprensivi dei servizi di assistenza, e la nuova garanzia, “Assistenza Caregiver”, acquistabile anche separatamente, pensata per supportare e valorizzare il ruolo sociale fondamentale di chi si prende cura dei familiari non autosufficienti. In caso di eventi gravi, come ad esempio un’invalidità conseguente a malattia o infortunio, “Protezione Su Misura” offre un aiuto concreto sotto forma di capitale o di rendita vitalizia. Il sostegno economico entra in gioco anche in situazioni meno gravi ma pur sempre complesse, come in caso di ricovero per intervento, convalescenza domiciliare post ricovero o day surgery, trauma, inabilità temporanea nello svolgere il proprio lavoro, grazie a diarie giornaliere che aiutano ad affrontare possibili situazioni di difficoltà.

Il cliente può sempre contare, inoltre, su servizi di assistenza assicurativa per far fronte a diverse emergenze in caso di infortuni o malattia: con l’”Assistenza Base” (presente nei pacchetti predefiniti), a disposizione, il teleconsulto con medici generici, pediatri o altri specialisti, l’invio di un medico a domicilio, prescrizioni mediche e consegna dei farmaci, a cui si aggiungono, nella versione “Full”, disponibile nella versione modulare, ulteriori servizi a domicilio, tra cui infermiere, fisioterapista, baby- sitter e molto altro. In entrambe le proposte, è sempre incluso il supporto psicologico.

In un contesto di crescente invecchiamento della popolazione e di sfide quotidiane legate alla cura dei propri familiari – in un Paese che conta oltre 7 milioni di caregiver familiari, di cui circa il 60% donne - “Assistenza Caregiver” si configura come potenziale alleato nel garantire stabilità in caso di eventi che possano mettere a rischio il proprio tenore di vita o quello dei propri cari e contribuire a una maggiore serenità familiare. Acquistabile singolarmente o in abbinamento, la nuova garanzia mette a disposizione numerosi servizi di valore, pensati sia per i familiari non autosufficienti (parzialmente o totalmente) - se si è al loro fianco e un infortunio o una malattia impediscano di prendersene cura - sia per i caregiver stessi, in ottica di maggiore serenità famigliare, anche in ambito psicologico.

Con un premio pari a 60 euro l’anno, a disposizione dei familiari, servizi di assistenza medica e sociale, come infermieri, fisioterapisti e prelievo campioni a domicilio, ritiro referti ed esami, ecografie e radiografie a domicilio, ma anche un sostegno pratico quotidiano come l’assistenza di un badante, spesa a domicilio, dog sitter, il disbrigo di attività quotidiane o l’accompagnamento a cicli di terapia. Torna centrale anche in Assistenza Caregiver la tutela del benessere psicologico, con un supporto dedicato, dai colloqui telefonici quotidiani con il familiare in cura per offrire un sostegno o anche una semplice compagnia, al supporto psicologico per il caregiver.

Ancora una volta, Axa Italia compie un ulteriore passo per essere sempre più vicini ai clienti nei momenti importanti della vita, anche quando eventi più o meno complessi possono mettere a rischio il tenore di vita, proponendo soluzioni e servizi differenzianti e di valore, con la possibilità di poter contare sull’impegno e la consulenza della rete distributiva, presente su tutto il territorio nazionale.