Axa, raccolta premi +5% a 66,3 miliardi, utile +6% a 4,17 miliardi nel primo semestre

Il Gruppo Axa nel primo semestre 2026 ha registrato una crescita del 5% sulla raccolta attestandosi a 66,3 miliardi di euro, mentre l’utile netto è cresciuto del 6% attestandosi a 4,17 miliardi di euro.

“Axa ha conseguito una performance eccezionale nel primo semestre del 2026, con una crescita dell'utile sottostante per azione che si colloca nella parte alta del nostro intervallo target del 6%-8% e rafforza ulteriormente la prudenza nelle riserve -ha sottolineato Thomas Buberl, Chief Executive Officer di Axa-. Questi risultati confermano il posizionamento di Axa come una compagnia in grado di navigare in condizioni di mercato mutevoli. Nel Danni, le nostre linee Retail e Commerciali esclusa XL hanno continuato ad espandere la loro base clienti, migliorando ulteriormente i margini, attestandosi tra i migliori del settore. In Axa XL, gli utili sono cresciuti del +4%, dimostrando una gestione disciplinata del ciclo attraverso un agile riposizionamento verso le linee di business più redditizie. Gli utili Life & Health sono aumentati del +11%, riflettendo l'impatto delle azioni di gestione intraprese nei business Health & Protection e una solida crescita degli utili nel nostro business di risparmio a lungo termine. Questa eccellente performance mostra la forza del nostro modello multi-line e diversificato a livello globale, con la crescita nel Vita che bilancia sempre più la crescita nel Danni. Abbiamo registrato flussi netti positivi in Life & Savings, che supporteranno una maggiore generazione di utili nel tempo. Questa performance è stata ulteriormente amplificata dal continuo progresso in termini di efficienza, in particolare grazie alle nostre iniziative tecnologiche e di IA.”

“Sulla base di questo eccellente slancio e della resilienza del nostro business diversificato, sostenuta da una politica prudente in materia di riserve e da un portafoglio di investimenti di alta qualità, siamo fiduciosi nella nostra capacità di conseguire una crescita dell'utile per azione sottostante per il 2026 nella parte alta del nostro intervallo target, e di sostenere una crescita organica con una forte redditività oltre il piano attuale -aggiunge sBuberl-. Vorrei ringraziare tutti i nostri colleghi, agenti e partner per il loro impegno, così come i nostri clienti per la loro continua fiducia.”