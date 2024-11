Ma non ce n'è solo per Elon Musk: nel premercato Dow Jones ed S&P500 per esempio hanno festeggiato i massimi storici

Donald Trump vince le elezioni americane 2024 e Tesla decolla a Piazza Affari, aprendo l'odierna seduta con un balzo del +13,34%. Il titolo del colosso automobilistico beneficia della rielezione alla Casa Bianca del tycoon sostenuto da Elon Musk fin dalle prime battute della campagna elettorale. D'altronde lo stesso Trump ha ringraziato il suo più importante e potente sostenitore sul palco appena dopo la vittoria: "Elon è un uomo straordinario, siamo stati insieme questa notte, ha passato due settimane a Philadelphia, in diverse parti della Pennsylvania, facendo campagna per me". Lo ha poi definito "un super genio" e chiarito che "dobbiamo proteggere i nostri super geni".

Anche, in Italia, si parla molto di Elon Musk a seguito della nuova elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. "Una parte della vittoria - dichiarato il ministro Matteo Salvini a Rtl - sicuramente la ha Elon Musk. Io sono un convinto sostenitore del futuro dell'investimento in ricerca, in innovazione, intelligenza artificiale, spazio, cyber e sicurezza. Musk è un difensore della libertà di pensiero e parola. E' stato criticato a sinistra a prescindere perché non pensa il politicamente corretto. Ci sono stati cantanti e attori che hanno fatto campagna per Harris e altri per Trump. Non si capisce perché chi ha fatto campagna a sinistra vada bene, mentre gli altri siano mezzi delinquenti".

Effetto Trump sulla Borsa

Non solo Tesla. La vittoria di Trump ha portato a reazioni nettamente positive da parte del comparto azionario: nel premercato Dow Jones ed S&P500 hanno festeggiato i massimi storici e il Russell2000 si conferma il listino con la performance migliore. Lo sottolinea all'Adnkronos Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG Italia, evidenziando che "tra le azioni vola il titolo di Tesla, sancendo la vittoria di Elon Musk sui mercati". Le reazioni, spiega, sono spinte principalmente dal programma elettorale del candidato repubblicano, che in materia economica hanno particolarmente a cuore il settore industriale e la piccola imprenditoria degli stati centrali in USA, che dovrebbe sostanziarsi in politiche ultra espansive per quanto riguarda la spesa, ma soprattutto nel sostegno alle imprese, con la diminuzione fino al 15% della corporate tax attualmente al 21%" .

Secondo l'analista la vittoria dei repubblicani in Senato "facilita il percorso verso l’implementazione del programma elettorale di Trump, e spiana la strada verso una maggiore autonomia del tycoon anche nella nomina delle cariche all’interno della Federal Reserve, la cui ratifica passa appunto dal Senato. La promessa di politiche protezionistiche sta facendo apprezzare il dollaro statunitense, che sta guadagnando rispetto a tutte le altre principali valute – questo potrebbe portare a maggiori pressioni inflazionistiche di cui la Federal Reserve dovrà tener conto nel lungo termine, ma non ci aspettiamo che la politica monetaria della banca centrale subirà una variazione da qui a fine anno".