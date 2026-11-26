"L'intelligenza artificiale è uno strumento da studiare e comprendere, in quanto permette di realizzare in pochi minuti attività che richiedevano giorni. È un amplificatore delle nostre capacità e amplifica la nostra creatività. Dove c'è sostanza la moltiplica, se non c'è purtroppo amplifica il vuoto: quindi il messaggio è di studiare, essere preparati, non essere sopraffatti e non essere passivi nei confronti di questa tecnologia". Sono le parole di Massimo Barsotti, Cmo/Cpo Eidosmedia, in occasione della quarta edizione dell'Adnkronos Q&A dedicata all'intelligenza artificiale, intitolata 'Digitale, la trasformazione accelera', in svolgimento a Palazzo dell'Informazione a Roma.