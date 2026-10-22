Belardinelli (Contram): "Carenza tecnici e autisti, puntiamo collaborazioni con atenei per giovani"

“Stiamo cercando di trovare un equilibrio finanziario nei bilanci, in modo da assicurare sia il cofinanziamento da parte dell’azienda sia il completo utilizzo di tutti i finanziamenti pubblici, sia quelli provenienti dal Pnrr sia quelli del Piano nazionale della mobilità sostenibile, oltre alle altre risorse europee e regionali. Questo ci ha dato l’occasione di inserire nella flotta anche mezzi moderni, come gli autobus elettrici, ormai utilizzabili sia in ambito urbano sia in ambito extraurbano. Si tratta di una grande sfida per le aziende, che devono attrezzare i propri depositi per le ricariche elettriche e formare il personale, anche quello delle officine”. Così Stefano Belardinelli, rappresentante di Contram, alla 20esima edizione del Convegno Nazionale Asstra, in programma ieri e oggi al Parco dei Principi Grand Hotel Roma, dal titolo 'Mobilità di valore, valore alla mobilità'.

Belardinelli ha poi analizzato come l’evoluzione tecnologica ha alimentato un fabbisogno di personale: “Registriamo una carenza sia di personale qualificato e tecnico. Stiamo cercando di sviluppare importanti collaborazioni con le università, parlando ai giovani già durante il loro percorso di studi, offrendo loro la possibilità di fare uno stage in azienda e mostrando che il trasporto pubblico locale non è un settore tradizionale, legato soltanto alla conservazione e quindi poco attrattivo per le nuove generazioni”.