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Carburanti, continua corsa prezzi di benzina e diesel: in 10 regioni gasolio già sopra i 2 euro

Verde verso 1,89 euro

Benzinaio - (Ipa)
Benzinaio - (Ipa)
14 luglio 2026 | 10.43
Cristina Armeni
LETTURA: 2 minuti

La recrudescenza del conflitto nel Golfo e il continuo calo delle scorte di petrolio e prodotti hanno fatto balzare le quotazioni di benzina e gasolio a inizio settimana. Completamente vanificati i cali registrati tra giovedì e venerdì scorsi: la quotazione della benzina è salita dell’equivalente di due centesimi e mezzo, quella del gasolio di oltre sei. Il Brent è schizzato del 10%, ben al di sopra degli 80 dollari. Lo segnala Staffetta Quotidiana oggi martedì 14 luglio nella rilevazione quotidiana dei prezzi dei carburanti alla pompa che "continuano la loro corsa, al massimo da metà giugno: benzina verso 1,89 euro, gasolio a un passo dai due euro al litro, con dieci regioni già al di sopra della soglia, in media self service (Basilicata, Bolzano, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trento, Valle d'Aosta)" si legge in una nota.

I prezzi di benzina e diesel oggi

Questa mattina il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,885 euro/l per la benzina (+6 millesimi rispetto a ieri), 1,997 euro/l per il gasolio (+8), 0,750 euro/l per il Gpl (-1) e 1,555 euro/kg per il metano (+1). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,973 euro/l per la benzina (+4), 2,070 euro/l per il gasolio (+5), 0,883 euro/l per il Gpl (invariato) e 1,587 euro/kg per il metano (+5). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e diesel. Per Q8 si registra un rialzo di due centesimi sulla benzina e di sei sul gasolio. Per Tamoil +1 cent sul diesel.

Mimit

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto dal canto suo che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,884 euro/l per la benzina e 1,996 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,973 euro/l per la benzina e 2,070 euro/l per il gasolio.

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carburanti prezzi benzina gasolio Golfo persico petrolio
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