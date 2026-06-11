Berluti inaugura nuova boutique a Milano

Berluti, unica maison del gruppo Lvmh completamente dedicata all’uomo, inaugura la sua nuova boutique milanese in Via Gesù 4, al piano terra del Four Seasons Hotel Milano. Questa boutique presenta per la prima volta in Europa il nuovo concept retail di Berluti, curato nei minimi dettagli per offrire un'esperienza unica al cliente. Fondata alla fine del XIX secolo a Parigi dalla famiglia Berluti, originaria delle Marche, e guidata da quattro generazioni di calzolai italiani, la Maison vanta oggi una fusione unica tra lo stile francese e quello italiano.

“La commistione tra cultura italiana e francese definisce la maison fin dalle sue origini - ha detto Jean-Marc Mansvelt, ceo di Berluti -. Con questa nuova apertura abbiamo voluto creare una boutique che esprimesse pienamente la doppia anima di Berluti: da un lato il savoir-faire italiano, la maestria artigianale e il rapporto con la materia, dall’altro l’eleganza, la creatività e la visione francese. Aprire il nostro nuovo concept retail europeo in uno spazio importante e ambizioso, è un segnale forte della fiducia che riponiamo in questo mercato e nei nostri clienti italiani nel mondo”.

Con una superficie espositiva di 219 mq, Berluti rafforza la propria presenza in uno dei mercati strategici del lusso maschile contemporaneo. Inoltre, anticipando Parigi, introduce per la prima volta in Europa il nuovo concept. Lo spazio riflette la visione retail di Berluti, che vuole mettere in luce sia il patrimonio artigianale della Maison sia la sua eccezionale raffinatezza. Come maestri dell’eleganza e artigiani dello stile, Berluti ha come obiettivo offrire un'esperienza unica a una clientela selezionata, che aspira a vivere un momento sospeso nel tempo mentre scopre le raffinate collezioni della Maison, circondata da calma, intimità e sobria raffinatezza. Più che un negozio, lo spazio è stato concepito come una 'casa': una dimensione in cui i clienti sono liberi di visitare gli spazi, evocando l’atmosfera intima di un appartamento o di un club privato.

La boutique valorizza l’architettura originale del palazzo attraverso un rispettoso intervento che vira verso la contemporaneità. L’ingresso è caratterizzato da quattro archi semicircolari con dettagli in granito chiaro e arenaria, con l’aggiunta di lunette in bronzo e marmo verde, che fanno da sfondo ai loghi della Maison. Già dall’ingresso, Berluti rende omaggio all’artigianato italiano della calzatura e della colorazione: ogni elemento materico rimanda alla 'patina', simbolo del secolo di storia e innovazione che hanno permesso alla Maison di affermare un'identità di marca forte e riconoscibile. Passando oltre, si arriva alla sala più scenografica della boutique, dedicata alla categoria fondativa della maison: le calzature. In origine un tipico cortile milanese, lo spazio è caratterizzato da un’ampia cornice rettangolare posizionata al centro in pelle, un elemento distintivo del design dei negozi Berluti, dove tradizionalmente i clienti vivono un’esperienza di prova estremamente personale e curata, un momento di benessere ed espressione di unicità.

Lo spazio espone la l’intera collezione di calzature, che comprende modelli formali, informali e per il tempo libero, il tutto all’interno di un ambiente elegante e accogliente. Le scarpe sono esposte sulle pareti principali con un allestimento più lineare ispirato al lavoro del designer italiano Franco Albini. Il percorso prosegue nel salone dedicato al prêt-à-porter, più intimo e sofisticato, dove arredi su misura progettati dal team di architetti di Berluti dialogano con opere di artisti italiani contemporanei. Su una delle pareti è possibile trovare un'opera d'arte astratta dell’artista italiano Lorenzo Monnini mentre le due poltrone sono state progettate dal famoso designer italiano Gianfranco Frattini. Infine, lo spazio dedicato ai Very Important Clients offre un’atmosfera esclusiva e raffinata. Mentre le porte si ispirano al design delle porte d'ingresso tradizionali milanesi, l'arredamento e lo stile richiamano i salotti italiani della metà del XX secolo. Sulla parete principale, visibile fin dall'ingresso, un'opera d'arte appositamente selezionata di Gabriele Cappelli.

L’ambiente trasmette un senso di mascolinità sofisticata, colta e misurata, che sa apprezzare i dettagli e il valore degli oggetti. Ad affiancare Jean-Marc Mansvelt alla cerimonia di inaugurazione, l'attore italo-francese e brand ambassador Victor Belmondo, il cui stile sofisticato e il cui successo internazionale incarnano perfettamente i valori di eleganza e raffinatezza contemporanea di Berluti. “La nostra nuova boutique Berluti a Milano - ha concluso il ceo di Berluti - è molto più di un flagship store: è la prova del profondo legame della Maison con l’Italia, della nostra attenzione nel preservare uno standard artigianale d’eccellenza e nel creare un rapporto unico ed esclusivo con i nostri clienti”, continua. “Questo nuovo investimento si inserisce in una strategia più ampia che conferma il legame profondo tra Berluti e l’Italia. Dalle origini marchigiane della famiglia fino alla Manifattura di Ferrara, oggi cuore produttivo della maison con oltre 260 artigiani specializzati che riforniscono circa 60 boutique nel mondo, l’Italia rimane centrale nella nostra storia e nel nostro sviluppo”.