Biscaro (Consiglio geometri): "Impegnati sulla formazione per nuove sfide mercato"

"Il mercato richiede professionisti altamente qualificati che possano affrontare le sfide dell'intelligenza artificiale, il BIM (Building Information Modeling) e l'utilizzo di strumentazioni avanzate come droni e laser scanner. Per raggiungere questo obiettivo bisogna formarsi per avere poi la possibilità di spingersi sul mercato e di conseguenza di ottenere un incremento dei redditi". Lo ha dichiarato Paolo Biscaro, presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati a margine dell'approvazione del bilancio consuntivo della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti.