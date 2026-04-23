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Biscaro (Consiglio geometri): "Impegnati sulla formazione per nuove sfide mercato"

23 aprile 2026 | 05.47
Redazione Adnkronos
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"Il mercato richiede professionisti altamente qualificati che possano affrontare le sfide dell'intelligenza artificiale, il BIM (Building Information Modeling) e l'utilizzo di strumentazioni avanzate come droni e laser scanner. Per raggiungere questo obiettivo bisogna formarsi per avere poi la possibilità di spingersi sul mercato e di conseguenza di ottenere un incremento dei redditi". Lo ha dichiarato Paolo Biscaro, presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati a margine dell'approvazione del bilancio consuntivo della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti.

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