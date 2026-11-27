Cosa cambierebbe se tutti gli italiani il 27 novembre facessero un acquisto etico, scegliendo un prodotto ad alto valore aggiunto invece che al minor prezzo? Oggi è Black Friday: secondo Confcommercio-Format Research, il 65,2% degli italiani approfitterà della settimana degli sconti (70,2% nel 2025), con una spesa media prevista di 262 euro, e per Confesercenti-Ipsos il giro d'affari atteso è di circa 4 miliardi di euro. Oggi è anche Good Friday, l'appuntamento che la rete NeXt Economia e Gioosto.com promuovono dal 2019 come alternativa al massimo ribasso: non rinunciare a comprare, ma scegliere meglio. "Perché il prezzo che ci sembra di risparmiare, alla fine, lo paghiamo sempre noi: con l'inquinamento, con lo sfruttamento di chi produce, con il cambiamento climatico", sottolinea una nota.

Secondo le stime, un acquirente su due deciderà di acquistare capi d’abbigliamento, calzature e accessori, ma un capo in offerta ha un prezzo che sul cartellino non compare. In queste settimane lo ricordano i lavoratori tessili del Bangladesh, secondo esportatore mondiale di abbigliamento dopo la Cina. Dalla fine di ottobre migliaia di operaie e operai scioperano e scendono in piazza per un salario minimo di 30mila taka al mese (circa 212 euro), più del doppio degli attuali 12.500 (circa 88 euro), fermi dal dicembre 2023.

Il settore dà lavoro a circa 4 milioni di persone, metà delle quali donne, e vale oltre l'80% dell'export del Paese. Famiglie che vivono di riso e verdure, di operaie che non vedono un medico da anni e di figli che lasciano la scuola per ridurre le spese. Il Bangladesh produce per i grandi marchi della moda internazionale, che continuano a fare profitti a doppia cifra, senza curarsi delle condizioni di vita delle persone che producono per loro.

"I numeri del settore tessile, visti da un’altra prospettiva sono impressionanti: secondo il Parlamento europeo la produzione tessile genera circa il 20% dell'inquinamento globale dell'acqua potabile, e una sola maglietta di cotone richiede circa 2.700 litri di acqua dolce. Gli acquisti tessili dei cittadini europei hanno generato nel 2020 circa 121 milioni di tonnellate di CO₂, 270 kg a persona e 11 kg di rifiuti pro-capite; solo l'1% degli abiti usati torna a essere un capo nuovo", avverte la nota.

"Il Good Friday non è una giornata contro gli acquisti, ma un invito a usarli meglio, attivando quello che da anni chiamiamo il nostro 'superpotere' il Voto col Portafoglio. Basterebbe prendere una quota della spesa che faremmo comunque, magari la più impulsiva, e orientarla verso chi produce in modo sostenibile, socialmente e ambientalmente: spendendo solo l’1% dell’importo complessivo stimato per questo Black Friday, indirizzeremmo 43 milioni di euro verso chi produce in modo sostenibile", chiarisce.

Per il singolo il 10% della spesa media prevista sono circa 25 euro: un regalo, una confezione di prodotti del territorio. Una scelta quasi invisibile. Per una cooperativa sociale, un'azienda agricola che lotta contro il caporalato o un laboratorio che dà lavoro a persone fragili, centomila persone che fanno la stessa scelta significano 2,5 milioni di euro di ordini in pochi giorni: stipendi, inserimenti lavorativi, filiere che restano in piedi.

In questa giornata l’appuntamento a Roma è alle 17,00 alla Gelateria Fassi, per un momento di condivisione e scoperta di produttori responsabili, all’interno delle attività di In Sinergia - Insieme per una sostenibilità di tutti. Per tutti, invece, il Good Friday sarà online, grazie a Gioosto.com, l'e-commerce a impatto sociale di Next Social Commerce, società benefit nata dalla rete di NeXt Economia, seleziona i produttori con gli indicatori di sostenibilità integrale: il filtro non è lo sconto, è l'impatto.

"Visto che oltre sei acquisti su dieci del Black Friday avverranno in rete, sarà ancora più semplice realizzare il tuo piccolo grande Voto col Portafoglio, spostando una scelta di consumo su un prodotto responsabile: un gesto concreto per cambiare l’economia. Partecipano e sostengono il Good Friday anche il Polo Civico Esquilino, la Fondazione Forme con il progetto RegenerEC Sud, e l’agenzia musicale J-Sax Events", fa notare.

Il progetto In Sinergia - Insieme per una sostenibilità di tutti è realizzato da Adiconsum, in partenariato con NeXt Nuova Economia per Tutti Aps Ets, Anteas - Associazione Nazionale tutte le età Attive per la Solidarietà Aps, Movimento Consumatori Aps, Adiconsum Regionale Lombardia Aps, Adiconsum Marche Aps, Adiconsum Veneto Aps, Adiconsum Emilia-Romagna Aps con il finanziamento concesso dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Anno 2024 - Avviso 2/2024, a valere sul Fondo per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’art. 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.