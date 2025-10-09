circle x black
Blue Economy, Crosetto: "la Difesa rende sicura transiti nel Mediterraneo e nel mar Rosso"

09 ottobre 2025 | 14.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Come ministero della Difesa stiamo facendo in modo di rendere sicuri i loro posti di lavoro, cioè rendere sicuri i luoghi dove passano con le loro navi. In particolar modo nel Mediterraneo e nel mar Rosso. E' compito della difesa rendere possibile il loro lavoro. Dobbiamo imparare a combattere la guerra ibrida e cognitiva perché mirano le fondamenta delle nostre istituzioni e della nostra economia, sono come un tumore". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, all'assemblea pubblica di Confitarma dal titolo 'Shipday 25 Blue to blue' tenutosi all'auditorium della Tecnica di Confindustria a Roma

