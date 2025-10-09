circle x black
Blue economy, il mare al centro dello sviluppo del Paese. A Roma l'assemblea di Confitarma

09 ottobre 2025 | 16.03
Redazione Adnkronos
È tornato a Roma l'annuale appuntamento organizzato da Confitarma dal titolo Shipday. Un'intera giornata dedicata agli armatori italiani che ha ospitato al suo interno l'assemblea pubblica della confederazione italiana armatori. Così dopo la parentesi di Napoli dello scorso anno, la capitale torna ad essere al centro del futuro del mare. L'assemblea ha permesso una condivisione di idee per il futuro riguardanti l'avvenire di un settore sempre più centrale per lo sviluppo del sistema Italia: la blue economy. Shipday25 - Blue to Blue ha permesso alle imprese di navigazione leader nazionali ed internazionali di partecipare anche ad un dibattito che le ha viste impegnate a confrontarsi con numerosi esponenti del governo su tematiche come lo shipping, l'Economia del Mare e la sua industria fondamentale per la crescita dell'economia del mare. 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
