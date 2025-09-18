Blue Green Week, Cautiello (For Human Community): "Aziende devono avvicinarsi alle persone"

"Sono molto soddisfatta di essere stata presente a questo evento, prima di tutto perché gli spunti e le tematiche trattate sono state molto interessanti e grande sinergia col pubblico. Si è parlato di cose vicine alla realtà, si è parlato di progetti vicini alla gente, c'è bisogno che le aziende si avvicinino alle persone." Ha dichiarato Tullia Cautiello, Presidente di For Human Community, a margine dell'appuntamento del Forum Cultura e Sostenibilità 2025 sulla Co-intelligenza culturale a Palazzo Partano a Napoli.