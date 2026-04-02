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Bonifici bloccati dal 2 al 6 aprile, perché: come trasferire il denaro

Il sistema che li gestisce a livello europeo, il Target2, non sarà operativo per le festività da venerdì a lunedì

Bonifici bloccati dal 2 al 6 aprile, perché: come trasferire il denaro
02 aprile 2026 | 11.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A Pasqua si fermano i bonifici bancari ordinari. Lo stop sarà di quattro giorni per le transizioni di denaro che solitamente impiegano uno o due giornate lavorative per essere incassati dal beneficiario. Tra la mattina del 3 aprile e la sera del 6, il sistema che gestisce questo tipo di pagamenti tra le banche europee, la piattaforma dell'eurosistema Target2, si fermerà per le festività di Pasqua che, come da calendario pubblicato dalla Bce, comprendono anche il venerdì santo.

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Tutti i bonifici ordinari saranno quindi messi in stand by, tornando a 'viaggiare' dalla mettina del 7 aprile, quando riprenderà il funzionamento. Una pausa che potrebbe avere un impatto diretto sulle tasche dei consumatori e che potrebbe influenzare anche i tempi di accredito degli stipendi o delle pensioni, così come i pagamenti programmati e quelli previsti dalle aziende.

Il 'Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System' (Target2), è uno dei più grandi sistemi di pagamento al mondo e viene utilizzato dagli istituti di credito le operazioni effettuate in euro sia per proprio conto, sia per i clienti. Attraverso questa piattaforma il denaro circola in maniera veloce e in sicurezza, evitando burocrazia e tecnicismi che ne rallenterebbero il flusso. Viene gestito dalle banche centrali di Italia, Francia e Germania per conto dell'eurosistema.

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bonifici bloccati bonifici bloccati pasqua ritardi stipendi pensioni come trasferire denaro pasqua
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