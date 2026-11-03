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Bozzetti (Ffm), "A Eicma 2026 si vive il futuro delle due ruote"

Eicma 2026 - (foto Adnkronos)
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03 novembre 2026 | 14.51
Cristiano Camera
LETTURA: 1 minuti

"Oggi si aprono le porte dell’edizione più grande di sempre di Eicma, una manifestazione che non si limita a mostrare le ultime novità e tecnologie del mondo delle due ruote, ma che soprattutto si vive. Perché qui non si viene soltanto per ammirare una motocicletta, ma per ritrovare una passione, vivere un’emozione e condividere un sogno. Un entusiasmo che non conosce limiti di età e che rende Eicma un appuntamento unico, capace di unire imprese, professionisti e appassionati". Lo dichiara Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano, in occasione dell’inaugurazione di Eicma 2026.

"Per la prima volta - aggiunge Bozzetti - Eicma occupa dieci padiglioni del nostro quartiere fieristico, un risultato straordinario che ci rende orgogliosi e che ci spinge a lanciare una nuova sfida agli organizzatori: riempirne ancora di più. Dietro ogni moto ci sono capacità, competenze e l’orgoglio di un Made in Italy che vogliamo continuare a valorizzare. È anche con questo spirito che abbiamo investito in My Fair Plus, la piattaforma che permette ai visitatori di scoprire le eccellenze del nostro territorio, ampliando le opportunità generate dalle manifestazioni fieristiche. Perché, proprio come quando saliamo in sella, non dobbiamo pensare soltanto a dove vogliamo arrivare, ma a dove possiamo arrivare. È lo spirito delle grandi imprese ed è quello che Eicma ci insegna: guardare sempre avanti".

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