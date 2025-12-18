circle x black
Cerca nel sito
 

Bozzetti (Fiera Milano), 'fiere sono un passaporto per l'export per imprese italiane'

18 dicembre 2025 | 09.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Le fiere rappresentano uno straordinario passaporto per l'export per le imprese italiane, soprattutto per le piccole e medie che non hanno la capacità finanziaria di poter sostenere costi elevati per la penetrazione dei mercati esteri. La scelta del Ministero degli Affari Esteri di organizzare questa importantissima conferenza dell'internazionalizzazione in Fiera a Milano rappresenta il riconoscimento del ruolo strategico delle fiere per la politica industriale e per la diplomazia economica, ma soprattutto come vetrina per il made in Italy e porta aperta verso il mondo". Lo afferma Giovanni Bozzetti, presidente Fondazione Fiera Milano, durante il panel 'Voce alle imprese', svoltosi a Milano nell'ambito della Conferenza nazionale dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese. Nel corso del momento di confronto i rappresentanti delle associazioni del mondo produttivo hanno approfondito le strategie di sostegno all'export e il valore del dialogo tra imprese e istituzioni per cogliere le opportunità dei mercati esteri e affrontare sfide e criticità del commercio internazionale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews
News to go
Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura e commercio
News to go
Ue, salta lo stop ai motori termici dal 2035
News to go
Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre
Meteo, perturbazione atlantica sull'Italia: le previsioni - Video
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio
News to go
Torna la lebbra in Europa, casi in Romania e Croazia
Flaminia sarebbe pronta al debutto: il primo volo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese - Video
News to go
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro
Manovra, Schlein: "A rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari" - Video
News to go
Sciopero aerei mercoledì 17 dicembre: stop di quattro ore e possibili disagi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza