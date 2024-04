Bper Banca sostiene Apo Conerpo con un finanziamento di 50 mln

Bper Banca rinnova la partnership ventennale con Apo Conerpo attraverso un finanziamento di 50 milioni di euro volto a sostenere i progetti di sviluppo 2023-2024. Apo Conerpo, società cooperativa agricola fondata nel 1967 a Villanova (BO), è la principale organizzazione di produttori ortofrutticoli europei che riunisce 50 cooperative distribuite nelle regioni ortofrutticole più importanti d'Italia, con oltre 6.000 produttori e più di un milione di tonnellate di frutta e verdura commercializzate ogni anno.

Grazie all’accordo con Bper Banca, sarà possibile garantire alla First International Association Fruit (F.In.A.F.), la prima e la più grande Associazione di Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli transnazionale nel panorama Europeo, Aop di riferimento di Apo Conerpo, risorse rapidamente disponibili a sostegno degli importanti investimenti messi in campo nell’ambito delle attività del biennio corrente del programma operativo.

Cecilia Bavera, responsabile della Direzione Regionale Emilia Est - Romagna di Bper Banca, sottolinea che “Siamo orgogliosi di continuare a collaborare con Apo Conerpo e di potere garantire un sostegno concreto a una filiera che rappresenta il primo settore economico del nostro Paese con quasi 4 milioni di occupati, pari al 17% del totale nazionale. Nonostante le catastrofi naturali che lo hanno colpito, le evidenze mostrano che c’è spazio per uno sviluppo dinamico, facendo leva sulle eccellenze e sulla sostenibilità. L’attenzione di BPER al mondo agroalimentare intende continuare a manifestarsi anche con iniziative specifiche, sotto forma di pacchetti e servizi, pensati per affiancare l'imprenditore agricolo nella propria attività quotidiana”.

“Le filiere ortofrutticole hanno affrontato annate molto complesse, segnate fortemente dagli effetti del cambiamento climatico, un contesto in cui la certezza della disponibilità di risorse e la rapidità di incasso sono elementi della massima importanza - afferma Davide Vernocchi, presidente di Apo Conerpo -. Sono oltre 6.000 le aziende agricole che beneficeranno di queste risorse. Non possiamo che ringraziare BPER Banca per aver confermato la volontà di continuare a camminare a fianco della filiera, una sinergia che prosegue da tempo e di grande aiuto per la sostenibilità economica delle imprese agricole”.