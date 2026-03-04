Bper: continua crescita per PosCash, servizio che trasforma flussi Pos in liquidità immediata

A meno di un anno dal lancio, PosCash, la soluzione di Bper Banca che consente alle imprese di trasformare una quota dei flussi di incasso Pos attesi in liquidità immediata, con un’esperienza digitale semplice e un modello di rimborso flessibile, sta registrando risultati in costante crescita e si conferma tra le proposte più dinamiche dell’offerta bancaria italiana. Oggi il servizio è già disponibile per oltre 78.000 clienti e sarà progressivamente esteso a tutti gli esercenti che incassano tramite Pos su conto Bper, rafforzando il posizionamento della banca come partner di riferimento per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale del Paese. Sviluppato in partnership con la fintech Cashberry, PosCash rappresenta un’evoluzione del credito a breve termine: un approccio che collega direttamente incassi elettronici e accesso alla liquidità, a supporto della crescita e della continuità operativa delle Pmi italiane.

“Con PosCash stiamo portando sul mercato una doppia innovazione: una collaborazione concreta con una fintech e un nuovo modo di intendere il credito a breve per le imprese, direttamente collegato ai flussi reali di incasso”, dichiara Giordano Colombo, direttore Poe & Small Business di Bper. “Per noi digitalizzare significa costruire esperienze più semplici e integrate, capaci di accompagnare le imprese nella loro quotidianità. I risultati che stiamo osservando confermano la validità di un modello che unisce pagamenti e credito in un’unica esperienza, valorizzando l’integrazione tra rete, filiale online e canali digitali". Aggiunge l’amministratore delegato di Cashberry, Marco Brandirali: "Il successo di PosCash conferma come l’integrazione tra tecnologie innovative e strumenti di machine learning di Cashberry e la solidità della relazione di Bper con i propri clienti rappresenti un acceleratore importante per la crescita del sistema economico italiano. Continuare in questa direzione è la missione della nostra azienda”.

PosCash si inserisce nella logica del cash advance: consente alle imprese di accedere rapidamente a liquidità correlata alle vendite future, mantenendo al tempo stesso controllo e trasparenza sulle condizioni di utilizzo. La soluzione si distingue per flessibilità del rimborso, con possibilità per il cliente di scegliere la durata e la percentuale di incassi destinata al rientro; possibilità di accedere alla riserva di liquidità in qualsiasi momento e anche in più soluzioni; un’esperienza digitale semplice, chiara e intuitiva, con tempi di erogazione rapidi; il supporto della rete Bper nell’individuare la configurazione più adatta alle esigenze dell’esercente. PosCash abilita un modello di finanza integrata applicato al segmento small business: il credito diventa parte integrante dell’operatività, agganciato ai flussi di pagamento digitali e progettato per semplificare la gestione finanziaria quotidiana. La collaborazione con Cashberry rappresenta uno dei tratti distintivi di PosCash e si inserisce nella più ampia strategia di BPER orientata alla costruzione di ecosistemi innovativi, che uniscono solidità bancaria, presenza sul territorio e infrastruttura dei pagamenti con la capacità di innovazione e specializzazione fintech.