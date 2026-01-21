circle x black
Bper, rafforzato profilo Esg: in 2025 crescono rating sostenibilità

21 gennaio 2026 | 16.52
Redazione Adnkronos
Nel corso del 2025 Bper ha conseguito significativi miglioramenti nei giudizi relativi alla gestione delle tematiche ambientali, sociali e di governance (Esg), rilasciati da alcune delle principali agenzie di rating internazionali: S&P Global Corporate Sustainability Assessment (Csa), Cdp (Carbon Disclosure Project) e Standard Ethics. I riconoscimenti ottenuti, si legge in una nota diffusa dall'istituto di credito, "confermano l’efficacia del percorso strategico intrapreso dal Gruppo, che ha integrato in modo strutturale gli obiettivi di sostenibilità all’interno del proprio Piano Industriale".

Bper, prosegue la nota, "ha dimostrato una gestione solida e coerente delle tematiche Esg attraverso numerose iniziative concrete, tra cui l’adozione di un Piano per la riduzione dei consumi energetici, il sostegno alla transizione ecologica di famiglie e imprese tramite un plafond dedicato di 7 miliardi di euro e il rafforzamento del proprio ruolo di partner strategico sul territorio. A ciò si affiancano le iniziative a favore dell’inclusione sociale nelle comunità locali, la promozione della diversità e dell’inclusione all’interno dell’organizzazione e il continuo miglioramento delle pratiche di governance aziendale". Per Simone Marcucci, Chief Financial Officer di Bper, "il miglioramento dei rating Esg rappresenta un riconoscimento concreto della qualità del lavoro svolto e dell’integrazione sempre attenta della sostenibilità nel nostro modello di business”, ha dichiarato . “Continuiamo a investire in un percorso di crescita responsabile, capace di coniugare solidità finanziaria, attenzione all’ambiente e impatto positivo sulle persone e sui territori in cui operiamo”.

I riconoscimenti, illustra Bper, sono nel dettaglio: S&P Global Corporate Sustainability Assessment (Csa): nel 2025 Bper ha ottenuto un punteggio pari a 77 su 100, in crescita di 8 punti rispetto all’anno precedente; Cdp (Carbon Disclosure Project): nel 2025 la banca ha registrato un upgrade del rating a “A-” per la gestione delle tematiche legate al cambiamento climatico (scala da “D-” ad “A”); Standard Ethics: nel 2025 l’agenzia ha innalzato il Corporate Standard Ethics Rating (Ser) di Bper a “Eee-” dal precedente “Ee+” (scala da “F” a “Eee”).

Tag
sostenibilità rating Esg Bper gestione ambientale sociale e di governance
