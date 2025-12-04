Building the Change, a Milano l'innovazione diventa collaborazione concreta con @Mind

Aziende, startup, ricercatori e istituzioni si sono incontrati a Milano per l'evento annuale 'Building the Change' di Federated Innovation @Mind, con l'obiettivo di trasformare il Distretto dell'Innovazione in un ecosistema capace di generare progetti concreti e crescita reale. Un appuntamento che segna il passaggio dalle visioni alle azioni, grazie a nuove collaborazioni tra imprese e partner scientifici e a una sinergia pubblico-privato già pienamente operativa, destinata a rafforzare il ruolo di Milano e della Lombardia sulla scena nazionale e internazionale.