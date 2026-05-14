circle x black
Cerca nel sito
 

Butti: "Reti strategiche per Difesa ed economia, serve nuovo modello per gli operatori"

Alessio Butti - Foto Adnkronos
Alessio Butti - Foto Adnkronos
14 maggio 2026 | 14.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Le reti di telecomunicazioni sono fondamentali per la Difesa e per l’economia, ma il settore deve evolvere perché oggi la sola connettività non genera più redditività".

CTA

Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, Alessio Butti, intervenendo a “Telecommunications of the Future”, evento promosso da Key4biz. “Che le reti Tlc siano in crisi è qualcosa che ripetiamo dall’inizio del nostro insediamento al Governo”, ha spiegato Butti, sottolineando come il mercato abbia progressivamente trasformato le reti in semplici “tubi” attraverso cui transitano servizi e contenuti che però generano valore altrove. “La domanda di connettività è aumentata ma i ricavi sono diminuiti e su questo era necessario interrogarsi”, ha aggiunto.

Secondo il sottosegretario, la supply chain del settore si è ormai spostata “sul cloud e sui servizi, non più su ciò che le reti trasportavano”, determinando un ritardo strutturale del comparto telecomunicazioni. Per affrontare questa fase, il Governo ha avviato un confronto con gli operatori del settore anche in una prospettiva europea. “Gli OTT non possono essere messi contro gli operatori delle telecomunicazioni, ma servono nuove linee commerciali e nuove idee sul piano tecnologico. Da qui la nostra proposta sull’Edge Cloud Computing”, ha spiegato Butti, ammettendo come inizialmente tale impostazione non sia stata subito condivisa dagli operatori. Ampio spazio anche al tema satellitare, definito strategico sia per l’Italia sia per l’Europa. “Riteniamo che il satellite sia una tecnologia complementare rispetto a Ftth e Fwa”, ha detto Butti, ricordando la sperimentazione avviata con la Regione Lombardia per utilizzare il satellite come sistema di backhauling nelle aree meno servite.

“L’obiettivo è evitare in alcuni casi il ricorso alla fibra, accelerando i tempi e riducendo i costi pur con performance ancora inferiori rispetto alla fibra stessa”, ha spiegato il sottosegretario. “Il satellite applicato alla connettività è un elemento di efficacia e questa tecnologia può essere scalabile in altri territori. È fondamentale se vogliamo portare connettività nelle aree più remote del Paese”. Butti ha infine sottolineato come il confronto sullo spettro satellitare e sulla riserva delle frequenze resti aperto e centrale per le future strategie nazionali ed europee in materia di connettività e infrastrutture digitali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Tlc Difesa economia Edge Cloud Computing satellite
Vedi anche
Ostiamare in Serie C, il club di Daniele De Rossi premiato in Campidoglio - Video
Cannes 2026, giorno 3: attesi Isabelle Huppert e Vincent Cassel - Videonews dalla nostra inviata
Farmaci, un algoritmo aiuta a scegliere l’anti-obesità su misura - Video
Cannes, ‘Top Gun’ compie 40 anni: spiaggia affollata per proiezione speciale - Video
Vin Diesel si sente 'alla grande' per celebrare i 25 anni di 'Fast & Furious' - Video
News to go
Corte giustizia Ue da ragione a Italia, Meta deve pagare editori
Lazio, l'arrivo del Nasdaq a Formello - Video
Commerzbank, Tajani: "Unicredit non fa operazioni anti-tedesche" - Video
News to go
Passaporto, richiesta possibile in 7.500 uffici postali in tutta Italia
News to go
Caro carburanti e poca redditività, le rotte aeree minori rischiano di sparire
News to go
Tanti medici ma pochi infermieri, le cause in un rapporto sull'Italia
Race for the Cure, Cucinotta: “Mia sorella e il tumore al seno, prevenzione salva la vita" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza