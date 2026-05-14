Butti: "Reti strategiche per Difesa ed economia, serve nuovo modello per gli operatori"

"Le reti di telecomunicazioni sono fondamentali per la Difesa e per l’economia, ma il settore deve evolvere perché oggi la sola connettività non genera più redditività".

Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, Alessio Butti, intervenendo a “Telecommunications of the Future”, evento promosso da Key4biz. “Che le reti Tlc siano in crisi è qualcosa che ripetiamo dall’inizio del nostro insediamento al Governo”, ha spiegato Butti, sottolineando come il mercato abbia progressivamente trasformato le reti in semplici “tubi” attraverso cui transitano servizi e contenuti che però generano valore altrove. “La domanda di connettività è aumentata ma i ricavi sono diminuiti e su questo era necessario interrogarsi”, ha aggiunto.

Secondo il sottosegretario, la supply chain del settore si è ormai spostata “sul cloud e sui servizi, non più su ciò che le reti trasportavano”, determinando un ritardo strutturale del comparto telecomunicazioni. Per affrontare questa fase, il Governo ha avviato un confronto con gli operatori del settore anche in una prospettiva europea. “Gli OTT non possono essere messi contro gli operatori delle telecomunicazioni, ma servono nuove linee commerciali e nuove idee sul piano tecnologico. Da qui la nostra proposta sull’Edge Cloud Computing”, ha spiegato Butti, ammettendo come inizialmente tale impostazione non sia stata subito condivisa dagli operatori. Ampio spazio anche al tema satellitare, definito strategico sia per l’Italia sia per l’Europa. “Riteniamo che il satellite sia una tecnologia complementare rispetto a Ftth e Fwa”, ha detto Butti, ricordando la sperimentazione avviata con la Regione Lombardia per utilizzare il satellite come sistema di backhauling nelle aree meno servite.

“L’obiettivo è evitare in alcuni casi il ricorso alla fibra, accelerando i tempi e riducendo i costi pur con performance ancora inferiori rispetto alla fibra stessa”, ha spiegato il sottosegretario. “Il satellite applicato alla connettività è un elemento di efficacia e questa tecnologia può essere scalabile in altri territori. È fondamentale se vogliamo portare connettività nelle aree più remote del Paese”. Butti ha infine sottolineato come il confronto sullo spettro satellitare e sulla riserva delle frequenze resti aperto e centrale per le future strategie nazionali ed europee in materia di connettività e infrastrutture digitali.