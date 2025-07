Campus Peroni, sempre più innovazione e ricerca per agricoltura più resiliente

In occasione dell’annuale evento di Raccolta dell’Orzo, Campus Peroni, il Centro di Eccellenza nato dalla collaborazione tra Birra Peroni e il Crea, ha riunito i suoi partner per fare il punto sullo stato di salute del settore e aggiornare sull’avanzamento di due dei suoi principali progetti: 'Orzo futuro, per l’uso dei Dss' e 'Rigenerare per produrre: sperimentazione in agricoltura rigenerativa'. L’appuntamento, che si è tenuto a Pomezia presso la Malteria Saplo di Birra Peroni, ha visto la partecipazione anche di una delegazione del Centro Investimenti della Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, in visita presso la Malteria in occasione dell’evento di knowledge-sharing Fao Investment Days che riunisce partner di istituzioni finanziarie internazionali, del settore pubblico e privato e del mondo accademico per discutere e approfondire temi di importanza strategica per il lavoro della Fao a sostegno degli investimenti nei Paesi membri.

L’evento si è aperto con la condivisione dei dati relativi alla Raccolta dell’Orzo 2025 che si sta per concludere proprio in questi giorni, un momento che ha offerto una riflessione più ampia sull’andamento della stagione cerealicola alla luce delle condizioni meteo e climatiche: “I primi dati della raccolta di quest’anno evidenziano in media buoni livelli qualitativi e di resa nei principali areali di riferimento. Maggiori difficoltà, invece, si riscontrano nelle aree più siccitose del sud-est del Paese, dove la minore piovosità ha generato impatti significativi. L’agricoltura “a cielo aperto” è intrinsecamente legata all’ambiente: quest’anno, ad esempio, abbiamo assistito ad una primavera con una piovosità moderata associata a temperature elevate: tali fattori hanno favorito una maggiore pressione fitopatologica che ha generalmente influenzato un’annata dall’alto potenziale. Alla luce dell’andamento della stagione, prevediamo quest’anno di acquisire oltre 60.000 tonnellate di orzo distico da birra, da oltre 2.000 agricoltori italiani.” dichiara Fabio Scappaticci, Direttore della Malteria Saplo.

"Questi dati evidenziano ancora una volta il ruolo fondamentale della filiera agricola nel contesto brassicolo, così come le sfide complesse e sistemiche che siamo chiamati ad affrontare insieme. Da anni con Campus Peroni, grazie al supporto di tutti i partner che ne fanno parte, ci stiamo impegnando a supportare la filiera nell’affrontare tali sfide, contribuendo alla sua resilienza e al suo sviluppo sostenibile", dichiara Massimo Fortunato, Sustainable Development Manager di Birra Peroni.

"Lo stiamo facendo, tra le altre attività, promuovendo sia percorsi graduali di digitalizzazione e introduzione di sistemi innovativi, come i Dss, sia attraverso la sperimentazione di pratiche di agricoltura rigenerativa”.

Dopo le riflessioni a seguito della Raccolta, è stato presentato l’aggiornamento sul progetto “Orzo Futuro, per la diffusione dei Dss”. I Dss - Decision Support System – sono i sistemi di supporto alle decisioni agronomiche che Campus Peroni, grazie alla collaborazione con Hort@ e xFarm Technologies, promuove lungo la filiera cerealicola. In particolare, per la stagione 2024/2025, il progetto ha raggiunto il numero record di oltre 750 agricoltori coinvolti con l'obiettivo di favorirne la competitività, la performance ambientale e la capacità di adattamento al cambiamento climatico. Attraverso la raccolta e l’elaborazione di numerosi dati, tra cui anche quelli raccolti attraverso stazioni meteo disposte direttamente sui campi, i DSS forniscono un supporto chiave agli agricoltori in una serie di decisioni in campo come, ad esempio, l’impiego di nutrienti o fertilizzanti. In tal modo, questi sistemi contribuiscono a minimizzare le risorse impiegate coerentemente al contesto di riferimento, promuovendo una più efficace gestione agronomica per promuovere produzione, qualità e sostenibilità. Sulla base dei dati raccolti, infatti, si evidenzia tra le altre cose una riduzione media del 24% in termini di CO2 equivalente per ettaro tra le stagioni 2022/2023 e 2023/2024, per gli agricoltori di orzo distico partecipanti al programma.

L’incontro si è chiuso con la presentazione dei primi risultati raggiunti nell’ambito del progetto “Rigenerare per produrre” il progetto di agricoltura rigenerativa che, in linea con i suoi obiettivi, Campus Peroni sta sperimentando dall’autunno 2024 in collaborazione con Hort@. Unendo buone pratiche del passato, come la rotazione delle colture, con le moderne conoscenze scientifiche e gli strumenti offerti dalla digitalizzazione, l’agricoltura rigenerativa infatti può offrire soluzioni concrete per favorire la resilienza degli ecosistemi agricoli, razionalizzando le risorse, diminuendo gli impatti ambientali e favorendo la biodiversità. L'agricoltura rigenerativa è un approccio che mira a promuovere pratiche che possano contribuire a rigenerare il terreno, anziché impoverirlo, e promuovere un sistema agricolo più sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Il progetto, che si sviluppa in tre campi sperimentali del centro-sud Italia, avrà durata di tre anni ed ha l’obiettivo di raccogliere informazioni tecnicamente solide per favorire la ricerca sugli effettivi benefici registrati in termini di salute del suolo, soddisfazione degli agricoltori coinvolti, biodiversità e impatti ambientali. In via sperimentale, la progettualità intende anche raccogliere informazioni utili a valutare concretamente potenziali benefici in ottica di sequestro di carbonio e che saranno oggetto di ulteriori valutazioni in futuro. I risultati preliminari del progetto saranno oggetto di analisi e comunicazione nell’ultimo trimestre dell’anno.