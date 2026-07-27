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Carburanti, Alis: bene ok commissione Ue regime di aiuti

Di Caterina, 'un segnale concreto a sostegno delle imprese'

Marcello Di Caterina - (foto Ufficio stampa)
Marcello Di Caterina - (foto Ufficio stampa)
27 luglio 2026 | 16.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alis accoglie con favore la decisione della Commissione europea di approvare il regime italiano di aiuti di Stato da 300 milioni di euro a sostegno delle imprese dell'autotrasporto maggiormente colpite dall'aumento dei prezzi dei carburanti conseguente alla crisi in Medio Oriente. Il provvedimento è stato autorizzato nell'ambito del Quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato connesso alla crisi in Medio Oriente (Middle East Temporary State Aid Framework - Metsaf) e consentirà alle imprese di beneficiare di un credito d'imposta a copertura fino al 70% dei maggiori costi sostenuti per il carburante acquistato tra marzo e giugno 2026, utilizzabile entro il 31 dicembre 2026.

"Accogliamo con grande soddisfazione questa decisione della Commissione europea, che rappresenta un segnale concreto di attenzione verso un settore essenziale per il sistema produttivo e logistico del Paese, duramente colpito dalle conseguenze economiche della crisi in Medio Oriente", dichiara Marcello Di Caterina, vicepresidente e direttore generale di Alis, associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile. "L'approvazione di questo regime di aiuti conferma l'importanza di adottare strumenti straordinari in presenza di situazioni eccezionali, - osserva Di Caterina - consentendo alle imprese di affrontare l'incremento dei costi energetici senza compromettere la propria competitività. Auspichiamo ora una rapida attuazione della misura, affinché le risorse possano essere rese disponibili in tempi brevi e contribuire concretamente a sostenere la continuità operativa delle aziende e l'efficienza dell'intera filiera logistica italiana".

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carburanti aiuti di Stato crisi in Medio Oriente
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