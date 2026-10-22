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Carburanti, Alis: "Da governo risposte importanti per autotrasporto"

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22 ottobre 2026 | 16.57
Redazione Adnkronos
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“Facendo seguito al Consiglio dei Ministri di oggi e alla successiva conferenza stampa tenuta dal Ministro Lollobrigida e dal Viceministro Rixi, riteniamo che le misure adottate dal Governo rappresentino una risposta immediata e importante per due settori strategici e in forte difficoltà come l’autotrasporto e l’agricoltura. Come ALIS stiamo seguendo attentamente l’evoluzione della situazione attraverso riunioni istituzionali e un costante confronto con i nostri associati, per contribuire a individuare soluzioni concrete a sostegno delle imprese". Lo dichiara Marcello Di Caterina, Vicepresidente di ALIS.

"Particolarmente rilevanti sono le misure annunciate per l’autotrasporto, che fanno seguito all’incontro di due giorni fa a Milano tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le associazioni di categoria e che prevedono il recupero immediato di 50 milioni di euro per incrementare da 430 a 480 milioni il plafond dei crediti d’imposta sui carburanti relativi al periodo marzo-agosto, oltre a ulteriori 60 milioni per i mesi di settembre e ottobre. Già dalla prossima settimana, le prime 2.000 imprese potranno così trovare i crediti d’imposta nel proprio cassetto fiscale. Pur comprendendo pienamente le ragioni delle proteste di questi giorni e le gravi difficoltà operative legate al caro carburanti, ribadiamo che il dialogo con le istituzioni e il rispetto delle regole rappresentano la strada da seguire. Al contrario, i presidi e i blocchi che hanno interessato soprattutto il Mezzogiorno danneggiano cittadini e imprese, penalizzando anche i nostri straordinari produttori e gli autotrasportatori che ogni giorno lavorano per garantire l’approvvigionamento dell’intero Paese e quindi, come chiesto anche dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e da tutto il Governo, auspichiamo che prevalga il senso di responsabilità e di legalità e si ponga fine a questi blocchi su strade e autostrade”, ha concluso.

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