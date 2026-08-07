Terzo giorno di calo per i prezzi dei carburanti alla pompa, con una dinamica più accentuata rispetto ai primi due. In rialzo sia il Brent che la quotazione internazionale della benzina. Questa mattina 7 agosto il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,990 €/l per la benzina (-4 millesimi rispetto a ieri), 2,085 €/l per il gasolio (-7), 0,744 €/l per il Gpl (invariato) e 1,635 €/kg per il metano (+4). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,065 €/l per la benzina (-7), 2,159 €/l per il gasolio (-7), 0,875 €/l per il Gpl (invariato) e 1,642 €/kg per il metano (+13). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto i prezzi consigliati del gasolio di un centesimo al litro.

Nel dettaglio

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,996 euro/litro (compagnie 2,000, pompe bianche 1,987), diesel self service a 2,094 euro/litro (compagnie 2,092, pompe bianche 2,097). Benzina servito a 2,132 euro/litro (compagnie 2,172, pompe bianche 2,057), diesel servito a 2,234 euro/litro (compagnie 2,268, pompe bianche 2,169). Gpl servito a 0,753 euro/litro (compagnie 0,761, pompe bianche 0,743), metano servito a 1,629 euro/kg (compagnie 1,628, pompe bianche 1,629), Gnl 1,542 euro/kg (compagnie 1,537 euro/kg, pompe bianche 1,546 euro/kg).

Sulla benzina self service Eni è a 1,999 euro/litro (2,206 il servito); IP a 2,008 (2,175 servito); Q8 a 1,996 (2,161 servito); Tamoil a 1,990 (2,068 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,076 (2,286 servito); IP a 2,104 (2,275 servito); Q8 a 2,094 (2,270 servito) e Tamoil a 2,082 (2,167 servito).