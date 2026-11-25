I prezzi di benzina e gasolio scendono ancora, spinti al ribasso principalmente dalle quotazioni internazionali della raffinazione, mentre la stessa cosa non succede al gas: sono fermi sia metano che Gpl. Intanto continua l'effetto price cap, con l'Ad di Eni che ha confermato, come già annunciato un mese fa, di volerlo estendere fino alla fine dell'anno.

Già ieri è emerso come scaduto lo sconto programmato fino al 24 novembre, l’accisa sul diesel è salita di 4 centesimi al litro (4,9 Iva inclusa), ma il ribasso delle quotazioni dei prodotti petroliferi ha neutralizzato l’aggravio. E al secondo giorno della rimozione del taglio il trend sul gasolio rimane lo stesso.Oggi i dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti diffusi dal Mimit rilevano prezzi medi self service sulla rete stradale nazionale a 1,935 euro/l per la benzina e 2,194 euro/l per il gasolio, in leggera diminuzione, con i prezzi sulla rete autostradale a 1,965 euro/l per la benzina e 2,242 euro/l per il gasolio.

Per la benzina, il numero di impianti che presentano un prezzo inferiore a 1,95 euro al litro è pari a 17.144, circa l' 86% di tutti gli impianti stradali e autostradali, di cui 9.132 impianti con un prezzo inferiore a 1,93 euro al litro (circa il 46%). Per il gasolio, il numero di impianti che presentano un prezzo inferiore a 2,20 euro al litro è pari a 14.111, circa il 70%, di cui 6.008 impianti con un prezzo inferiore a 2,18 euro al litro (30%).

Ma oltre alle quotazioni internazionali da qualche settimana uno dei fattori da tenere in considerazione in Italia è anche il price cap proposto inizialmente da Eni a fine settembre per venire incontro ai consumatori proprio quando stava per finire il taglio alle accise, poi imitato dalle altre grandi compagnie petrolifere presenti in Italia. L'effetto a cascata aveva determinato già a inizio ottobre il ribasso dei prezzi per l'autotrazione alla pompa.

A fine ottobre l'Ad di Eni Claudio Descalzi ha annunciato che il price cap sarebbe stato prorogato. Ieri, a margine degli Stati generali dell'Energia di Forza Italia, è tornato a confermarlo ai giornalisti parlando dell'estensione fino a fine anno, spiegando inoltre che è in corso "una nuova valutazione del sistema" e menzionando novità sull'analisi relativa ai prezzi. Si registra infatti, per la benzina, un calo di 2 centesimi sul prezzo consigliato da parte di Eni.

Secondo i dati di Staffetta Quotidiana sulla benzina self Eni è a 1,941, IP a 1,946, Q8 a 1,940, Tamoil a 1,927 (servito: Eni 2,146, IP 2,106, Q8 2,087, Tamoil 1,995); sul gasolio self Eni 2,199, IP 2,198, Q8 2,196, Tamoil 2,184 (servito: Eni 2,404, IP 2,356, Q8 2,343, Tamoil 2,253).