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Caro carburante, Salvini: "Riserve aeroporti fino a tutto maggio, no emergenza"

Il ministro al question time: "Il rischio è di una riduzione dei voli e un aumento delle tariffe che al momento siamo riusciti a bloccare ma l'Europa intervenga. Derogare ai vincoli Ue per misure contro caro energia"

Matteo Salvini (Ipa)
Matteo Salvini (Ipa)
29 aprile 2026 | 15.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Le riserve italiane garantiscono operatività almeno fino a tutto maggio", "non siamo di fronte a un'emergenza che mette a rischio voli". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al question time alla Camera sulla carenza di carburante per gli aerei a causa dello stop dello Stretto di Hormuz per la guerra contro l'Iran. Salvini ha spiegato che la prossima settimana ci sarà il tavolo a Mit per gli aeroporti.

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"La pressione sui costi del carburante è fortissima" e "il rischio è di una riduzione dei voli e un aumento delle tariffe che al momento siamo riusciti a bloccare" ma servono misure a livello Ue, ha sottolineato il vicepremier, chiedendo a livello europeo "maggiore coordinamento" delle politiche e "il coraggio di rivedere alcune scelte del green deal che al momento rischiano di aggravare una situazione già complicata", come gli Ets. Per Salvini "una deroga ai vincoli del Patto di Stabilità Ue potrebbe essere una soluzione" per finanziare le misure contro il caro carburante.

"Abbiamo un Consiglio dei ministri domani ed è in quella sede che sarà realizzata la misura per consentire di tenere sotto controllo il prezzo dei carburanti nel nostro Paese, come abbiamo saputo fare in questi primi mesi di guerra in cui il costo dei carburanti è aumentato ovunque nella nostra Europa; in Italia meno, molto meno degli altri Paesi europei", ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'assemblea di Unioncamere. "Siamo stati più efficaci, più previdenti, più tempestivi di altri e continueremo ad esserlo anche nelle prossime settimane, intervenendo in maniera chiara, specifica e selettiva laddove è necessario farlo, soprattutto per evitare conseguenze sul tasso di inflazione", ha aggiunto.

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aprendo la conferenza 'Obiettivo Export' a Torino, ha ricordato che "ci sono 4 milioni di piccole e medie imprese nel nostro Paese, e per far sì che i costi dell'energia non aumentino lavoreremo ancora una volta sulla questione del costo, soprattutto del gasolio, per cercare di aiutarvi e lo faremo come governo credo domani".

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