Casa, Leroy Merlin festeggia 20 anni di marchi privati

La cura della casa non è più vissuta come una semplice necessità, ma come un gesto autentico che mira al benessere della propria persona e della propria famiglia. Una trasformazione che trova conferma nell'Homeservatory, il trend report di Leroy Merlin, che evidenzia tre driver alla base delle scelte d'acquisto: accessibilità economica, attenzione alle implicazioni ambientali e innovazione tecnologica. Tre fattori cruciali perfettamente coniugati nelle "Marques Des Habitants", i 15 marchi privati sviluppati dal Gruppo ADEO, di cui Leroy Merlin fa parte, che festeggiano quest'anno il loro ventesimo anniversario.