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Casillo: "Serve nuovo modello basato su collaborazione e trasparenza"

Pasquale Casillo, presidente di Casillo Partecipazioni spa - (Foto Adnkronos)
Pasquale Casillo, presidente di Casillo Partecipazioni spa - (Foto Adnkronos)
07 luglio 2026 | 17.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questo è un evento di grande importanza di natura nazionale, questa è la prima tappa e l’Agenzia delle Entrate e l’Inps hanno ritenuto di partire dal Sud anche per il valore simbolico di questa scelta”. Lo afferma Pasquale Casillo, presidente di Casillo Partecipazioni spa, intervenendo alla prima tappa pugliese del roadshow promosso da Agenzia delle Entrate e Inps, ospitata nella sede del Gruppo Casillo a Corato.

“Si apre una nuova fase del rapporto tra le grandi pubbliche amministrazioni dello Stato, le imprese e i cittadini – ha aggiunto Casillo – una fase nella quale si debbano costruire nuovi rapporti di fiducia basati sulla collaborazione, sulla trasparenza, sulla semplificazione e quindi su un nuovo rapporto che ponga al centro il principio di legalità”.

Il presidente di Casillo Partecipazioni ha sottolineato il ruolo delle aziende sul territorio, non solo come realtà produttive ma anche come soggetti capaci di generare valore sociale e contribuire allo sviluppo delle comunità. “Le grandi pubbliche amministrazioni - ha ricordato - stanno facendo un grande sforzo venendo incontro alla cittadinanza e ai territori ora anche le imprese, le associazioni di categoria e i cittadini devono interpretare questo importantissimo cambiamento e fare un passo nella direzione di una nuova forma di collaborazione”.

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Tag
Entrate Inps collaborazione trasparenza semplificazione legalità
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