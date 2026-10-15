Casini (Aubac): "Decarbonizzazione base per sostenibilità economica"

"Decarbonizzazione e la transizione ecologica sono alla base della sostenibilità dei territori e della sostenibilità economica in genere. Oggi il cambiamento del clima, determinato proprio da eccessivo consumo di combustibili fossili, sta determinando pressioni a livello territoriale sempre più importanti, che comportano un adattamento da parte di tutti noi. Questo adattamento, però, deve essere seguito e accompagnato da una mitigazione di questi impatti proprio attraverso la riduzione dell'uso del carbonio e un'economia circolare che eviti di estrarre materie prime vergini verso il recupero dei materiali e dei prodotti. Tutto questo per ridurre le pressioni sull'ambiente e quindi consentire uno sviluppo che sia realmente sostenibile". A dirlo Marco Casini, Segretario Generale Aubac - Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale , partecipando all'evento Adnkronos Q&A 'Sostenibilità, le nuove parole chiave', a Palazzo dell'Informazione a Roma.