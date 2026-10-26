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Ceccarelli (Coop): "Onorati di supportare progetto editoriale di beneficenza"

Alla presentazione del nuovo volume ‘Strani Animali e altre storie’: "Ogni copia sostiene progetti di oncologia pediatrica in Italia"

Strani animali e altre storie - (Foto ufficio stampa)
Strani animali e altre storie - (Foto ufficio stampa)
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26 ottobre 2026 | 10.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Siamo onorati di poter supportare un progetto editoriale di questo tipo, perché è di altissima qualità e ha una finalità solidale, in quanto il 100% del prezzo di copertina, l'intero valore, andrà a finanziare Soleterre” per sostenere i progetti di oncologia pediatrica in Italia. A dirlo è Bruno Ceccarelli, responsabile per le politiche sociali e comunicazione di Coop Lombardia, in occasione dell’evento di presentazione, a Milano, del libro ‘Strani Animali e altre storie’, nuovo volume della collana ‘Segni e Storie’, promosso dall’Associazione Alimenta l’Amore Ets e da Coop Lombardia.

Il libro è disponibile in tutti i punti vendita Coop della Lombardia dal 24 ottobre al prezzo di 7,50 euro. “Tutti i 7,50 euro per ogni singola copia andranno a finanziare i progetti di oncologia pediatrica della Fondazione Soleterre”, conclude.

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