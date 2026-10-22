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Ceo Meeting ELIS: passaggio di consegne. La ricerca Bocconi: i senior si sentono più giovani di 11 anni

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22 ottobre 2026 | 16.02
Redazione Adnkronos
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Passaggio di consegne al Ceo Meeting di Roma tra Silvia Maria Rovere (Presidente di Poste Italiane) e l'AD di Accenture Italia: Teodoro Lio è il nuovo presidente del Consorzio Elis. La nomina è stata ufficializzata durante il Ceo Meeting a Roma. Al centro dell'incontro anche i risultati del progetto "GenerAzione Talento", promosso da Elis in collaborazione con l'Università Bocconi per valorizzare i lavoratori senior. La ricerca ha coinvolto 9.511 lavoratori, integrando le risposte al questionario con i dati di 206.000 dipendenti di 27 aziende.

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