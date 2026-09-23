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Cgil: svelato il francobollo dei 120 anni, Landini 'dedicato al valore delle persone e del lavoro'

Cgil: svelato il francobollo dei 120 anni, Landini 'dedicato al valore delle persone e del lavoro'
23 settembre 2026 | 11.46
Stefania Marignetti
LETTURA: 1 minuti

La Cgil si prepara a celebrare i suoi 120 anni di storia. Oggi, nella sede nazionale del sindacato in corso d’Italia a Roma, è stato svelato il francobollo celebrativo appartenente alla serie tematica 'I valori sociali', dedicato alla Cgil, con il primo annullo filatelico, alla presenza del segretario generale Maurizio Landini, di rappresentanti di Poste Italiane, dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Ipzs) e del Mimit.

Per il francobollo è stata scelta la fotografia del Congresso di Milano del 29 settembre-1 ottobre 1906, nel quale viene costituita la Confederazione Generale del Lavoro. Cinquecento delegati, in rappresentanza di circa 700 leghe e 250mila iscritti, decidono di dare vita alla nuova organizzazione. Uomini e donne, tra cui Ines Oddone Bitelli di Gallarate, Ida Persano della Federazione arti tessili di Torino e Argentina Bonetti Altobelli, fondatrice della Federazione nazionale dei lavoratori della terra e membro del Consiglio direttivo della Cgdl fin dalla fondazione: le donne erano presenti nel movimento sindacale fin dalle sue origini.

Una scelta, quella del francobollo e della sua immagine, che "riconferma il valore delle persone e del lavoro, il messaggio che vogliamo mandare, e che fa parte della nostra storia, è che la ricchezza economica e culturale e di un paese la produce chi lavora", dice il segretario generale Maurizio Landini, ringraziando Poste e ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'iniziativa. "In quella sala nel 1906 - aggiunge - appare anche una scritta, che si vede nell'immagine originale: proletari, operai di tutto il mondo unitevi".﻿

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